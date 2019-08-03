с чего всё началось

КНДР объявила об испытаниях новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), лидер страны Ким Чен Ын лично руководил пусками ракет с наблюдательного пункта в ночь на 2 августа.

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Политика «Слуга народа» выдвинет главу партии на пост спикера Верховной рады Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.

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Армия и оружие Самолет США провел разведку у черноморского побережья России На Twitter-странице этого ресурса, в частности, сообщается, что полет осуществлял самолет радиоэлектронной разведки ВМФ США Lockheed EP-3E Orion Aries II.

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