Армия и оружие

Северная Корея провела испытания реактивной системы залпового огняКоммерсантъ вчера в 18:32

КНДР объявила об испытаниях новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), лидер страны Ким Чен Ын лично руководил пусками ракет с наблюдательного пункта в ночь на 2 августа.
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Как сообщает Центральное телеграфное агентство
 Кореи (ЦТАК), лидер страны Ким Чен Ын лично руководил пусками ракет с наблюдательного пункта в ночь на 2 августа.
Коммерсантъвчера в 18:32

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