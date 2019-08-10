Армия и оружие

Северная Корея произвела запуск двух ракет в сторону Японского моряRuNews24.ru 08:49

Две ракеты неустановленного образца были запущены из находящегося на северо-востоке КНДР г. Хамхын. Об этом рассказали в южнокорейском агентстве Yonhap. Снаряды были направлены в сторону Японского моря.
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