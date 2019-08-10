Армия и оружие
Северная Корея произвела запуск двух ракет в сторону Японского моряRuNews24.ru 08:49
Две ракеты неустановленного образца были запущены из находящегося на северо-востоке КНДР г. Хамхын. Об этом рассказали в южнокорейском агентстве Yonhap. Снаряды были направлены в сторону Японского моря.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:32, Вашингтон
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Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
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В Екатеринбурге начался пикет за отставку Собянина
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Компания Huawei презентовала в Пекине первый телевизор с «умным» экраном, который будет работать на ОС Harmony, пишет Ferra.
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Учёные изучали базу данных сайта знакомств Ashley Madison.
Обновлено в 09:02
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
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Обновлено в 06:16
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Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
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В Куртамышском районе Курганской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса.
Обновлено в 04:40
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Электоральный рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет
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Обновлено вчера в 07:17
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В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков
Компания UC Rusal может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома (совместный проект с американским холдингом Braidy Industries), если американские политики продолжат оказывать на компанию давление, сообщила финансовый директор US Rusal Александра Бурико, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:35
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В пресс-службе Горбачёва опровергли сообщения о его плохом здоровье
Оснований для сообщений о якобы плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачёва нет, заявили в его пресс-службе.
Обновлено в 04:26
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Эрдоган анонсировал новую «историческую победу»
Новую историческую победу уже в этом месяце обещал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, имея в виду подготовку к операции против курдских формирований на севере Сирии.
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