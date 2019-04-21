Экономика
Северная Корея планирует укреплять экономические связи с РоссиейПРАЙМ вчера в 05:23
КНДР будет постепенно отходить от ориентации на КНР и станет развивать внешнеэкономические связи с Россией и государствами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, передает газета Mainichi. Об этом говорится в стратегии экономического развития Северной Кореи на 2016-2020 годы.
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Хоккей
Гендиректор московского ХК «Динамо» Шанцев уходит в отставку
Гендиректор столичного ХК "Динамо" Валерий Шанцев покинет свой пост. Его должность займет Евгений Кровопусков.
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Политика
Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах
Обновлено в 04:50
Транспорт
В России разрешили устанавливать уменьшенные дорожные знаки
С 1 мая в России вступит в силу ГОСТ, который позволит устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Чемпионка по тайскому боксу найдена мертвой в Москве
Чемпионка России по тайскому боксу Кристина Мялина погибла в Москве, передает "Рен ТВ".
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Москве пропала картина Левитана
Обновлено в 05:29
Политика
Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента
Обновлено вчера в 21:07
Политика
В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича
В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Происшествия
На Шри-Ланке прогремела серия взрывов
В воскресенье, 21 апреля, по Шри-Ланке прокатилась серия взрывов – в день празднования католической Пасхи.
Обновлено вчера в 02:43
Космос
Космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний
Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска взорвался во время огневых испытаний системы автоматического спасения, сообщают Известия .
Обновлено в 02:26
Политика
Глава поддержавшей Порошенко Львовской области ушел в отставку
Свой пост Синютка занимал с декабря 2014 г. Согласно данным ЦИК, Львовская область единственная на Украине, где лидирует Порошенко — после обработки 97,8% протоколов участковых избиркомов за него проголосовали более 62,83% избирателей области.
Обновлено в 05:45
Политика
WP: США планируют ввести полный запрет на импорт иранской нефти
Греция, Италия и Тайвань снизили импорт иранской нефти из Ирана до нуля еще в ноябре 2018-го.
Обновлено в 02:54
Здоровье
В школе на Бестужевской ученик заболел корью
В учебном заведении проходит проверка учеников на прививки. Занятия в школе идут своим чередом.
Обновлено в 04:57
Политика
ЦИК прокомментировал возможный референдум по захоронению Ленина
Ранее Института исследования проблем современной политики Антон Орлов попросил ЦИК организовать референдум по вопросу о погребении тела Ленина, обосновав его общественным запросом.
Обновлено в 04:37
Экономика
Российская пшеница упала в цене
Цены на российскую пшеницу упали, причиной стал низкий спрос со стороны ключевых покупателей — Турции и Египта, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:03
Политика
Зеленского пригласили посетить Крым
Обновлено в 02:56
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Кино
HBO представил промо к 3 серии 8 сезона «Игры престолов»
Американский телеканал HBO представил промо к третьей серии восьмого сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 00:05
Теннис
Шарапова рассказала, при каком условии она сыграет свадьбу в России
Теннисистка Мария Шарапова в инстаграме ответила на вопрос подписчика о том, при каком условии она согласится сыграть свадьбу в России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:35
Политика
Зеленский назвал задачу №1 на посту президента
Кандидат на пост президента и лидер второго тура выборов на Украине Владимир Зеленский назвал приоритетным направлением - восстановление взаимоотношений с Россией.
Обновлено в 00:34
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика
Тимошенко призвала экстренно сформировать новое правительство Украины
Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поздравила кандидата в украинские президенты Владимира Зеленского с победой на выборах и заявила, что необходимо срочно сформировать новое правительство в стране.
Обновлено в 05:46
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено 20 апреля в 10:19
Общество
Зафиксирована гибель людей от наступающей глобальной катастрофы
Рекордно теплая весна на Аляске привела к гибели по меньшей мере пяти человек.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае
Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
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Авто
9 причин сменить моторное масло в апреле
2. Постоянная работа двигателя в условиях неполного прогрева зимой вызывает усиленный угар и загрязнение моторного масла продуктами износа.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Совфед одобрил закон о наказании для скрывшихся с места тяжелых ДТП
Совфед одобрил закон, ужесточающий наказание для водителей, скрывшихся с мета ДТП с тяжкими последствиями, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.
Обновлено в 03:40
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32