Экономика

Северная Корея планирует укреплять экономические связи с РоссиейПРАЙМ вчера в 05:23

КНДР будет постепенно отходить от ориентации на КНР и станет развивать внешнеэкономические связи с Россией и государствами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, передает газета Mainichi. Об этом говорится в стратегии экономического развития Северной Кореи на 2016-2020 годы.
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