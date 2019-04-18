Армия и оружие
Северная Корея испытала новое тактическое оружиеNews.ru вчера в 18:24
Академия национальной обороны Северной Кореи провела испытания нового тактического управляемого оружия. На полигоне во время стрельб присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. По данным агентства «Рёнхап», в ходе испытаний были отработаны различные методы стрельбы по целям.
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Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию ПриватБанка
Суд признал противоправными решения Нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Под грузовым поездом в Воронежской области найдена бомба
В городе Лиски Воронежской области под вагоном грузового поезда обнаружена бомба.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала
В программе «На самом деле» бывшая домработница Антона Гусева и Виктории Романец обвинила их в нанесении ей побоев.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Появилось видео с места аварии с туристическим автобусом на Мадейре
Телеканал RTR Madeira опубликовал в своем Facebook видео с места аварии с туристическим автобусом на острове Майдера, жертвами которой стали 28 человек.
Обновлено вчера в 16:29
Экономика
Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу
В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».
Обновлено в 01:49
Финансы
Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая прошлого года
Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 18 апреля, опустился ниже 72 руб. К 15.09 мск евро подешевел на 11 коп. к закрытию среды – до 71,99 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 72 рубля 25 мая прошлого года.
Обновлено в 08:13
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни
Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Политика
Путин вызвал Воробьева и Дитриха для отчета по дорогам в районе Химок
Президент России Владимир Путин заслушает доклад главы Минтранса Евгения Дитриха и губернатора Московской области Андрея Воробьева о решении транспортных вопросов в подмосковных Химках.
Обновлено в 05:21
Политика
Россия запретила экспортировать нефть на Украину
Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
Волочкова дважды показала фирменный шпагат на концерте Пугачевой
Российская балерина Анастасия Волочкова дважды показала свой фирменный шпагат на юбилейном концерте эстрадной певицы Аллы Пугачевой в Кремлевском дворце в среду.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Страшное ДТП в районе села Кафтанчиково: три человека погибли
Как сообщил редакции tvtomsk.ru представитель ГИБДД, по предварительным данным, в аварии погибли три человека.
Обновлено в 00:02
Экономика
Эксперты рассказали о сферах работы с перспективой высоких зарплат
Эксперты рассказали о сферах, где в первую очередь вырастет оплата труда.
Обновлено вчера в 19:35
Технологии
Apple отказывается платить российским сотрудникам зарплату
Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров заявила, что американская компания Apple уже скоро как два месяца не платит зарплату своим российским разработчикам.
Обновлено в 08:35
Политика
В польском городе осквернили обелиск советским воинам. МИД РФ возмущён
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала возмущение Москвы тем фактом, что в польском городе осквернили обелиск советским воинам.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Летевший из Петербурга в Дубай Boeing-757 экстренно сел в Иране
Пассажирский лайнер Boeing-757, летевший из Петербурга в Дубай, совершил экстренную посадку в аэропорту Мехрабад иранской столицы Тегерана.
Обновлено в 07:54
Наука
Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
Обновлено в 02:34
Политика
В Польше рассказали о предложении Орбана «разделить» земли Украины
Член польской партии «Гражданская платформа» Славомир Нитрас заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время кризиса на Украине якобы предлагал польской стороне «разделить» украинские земли.
Обновлено в 08:35
Футбол
Роналду разочаровался в «Ювентусе» после вылета из Лиги чемпионов
16 апреля голландский «Аякс» обыграл «Ювентус» со счетом 2:1 в Турине и лишил итальянцев полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 08:31
Происшествия
В ФРГ предъявили обвинения 92-летнему бывшему охраннику концлагеря
Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения 92-летнему бывшему охраннику нацистского концлагеря Штуттгоф, которого подозревают в пособничестве убийству узников.
Обновлено в 07:46
Политика
В РАН поставили под сомнение способность Абэ решить вопрос Южных Курил
В России сделали жесткие заявления, что первым шагом для решения проблемы должно стать признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, в том числе законности владения Россией Южными Курилами.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт
Писатель Дмитрий Быков, которому стало плохо по дороге в Уфу, госпитализирован в больницу с подозрением на инсульт, его состояние остается тяжелым, сообщили РИА Новости в Минздраве Башкирии.
Обновлено вчера в 06:17
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки кефира
По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Происшествия
В Новосибирской области возбудили дело из-за травли ребенка с ВИЧ
В Новосибирской области возбудили уголовное дело из-за нарушения прав ребенка с ВИЧ в городе Искитим.
Обновлено в 07:18
Теннис
Медведев впервые вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс»
В третьем сете Медведев сумел отыграть брейк и впервые в карьере вышел в четвертьфинал на турнире серии "Мастерс".
Обновлено в 07:24
Наука
Ученые рассказали, как вычислить изменщиков по лицу
Ученые из Университета Западной Австралии (Перт) заявили, что в мужчине можно распознать изменщика по лицу.
Обновлено в 02:45
Гаджеты
«Связной» несколько минут продавал iPhone по 5 тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за ошибки в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам.
Обновлено в 06:46
Политика
Захарова назвала мифом изоляцию Крыма
Несколько иностранных гостей форума посетовали, что после возвращения Крыма в состав РФ консульства европейских государтв в Крыму были закрыты, и это затрудняет общение представителей национальных диаспор полуострова со своими соотечественниками за рубежом, а также усложняет поездки в Европу.
Обновлено в 08:33
Экономика
South Stream Transport и Saipem подписали мировое соглашение по спору вокруг Южного потока
Факт подписания подтвердил представитель SST. Стороны не уточнили условия мирового соглашения.
Обновлено в 08:30
Путешествия
Более 100 россиян не смогли вылететь из Санкт-Петербурга на Хайнань
Российские туристы, планировавшие вылететь 18 апреля на китайский остров Хайнань из Санкт-Петербурга по линии нескольких туроператоров, не смогли попасть на рейс авиакомании iFly, сообщает АТОР.
Обновлено в 07:35