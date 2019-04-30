Экономика

«Севергрупп» завершает приобретение акций «Ленты» у TPG и ЕБРРКоммерсантъ 03:32

Напомним, 2 апреля «Севергрупп» сообщила о достижении договоренности о покупке 34,44% у TPG Group и 7,4% ценных бумаг «Ленты» у Европейского банка реконструкции и развития. Структура Алексея Мордашова планирует приобрести акции по цене $3,6 за расписку (всего около $739 млн).
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Finam.Ru02:53

«Севергрупп» завершает приобретение бумаг «Ленты» у американского инвестфонда

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Financial One04:00

«Севергрупп» завершает приобретение акций «Ленты» у TPG и ЕБРР

Коммерсантъ03:32
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Алексей Александрович Мордашов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
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