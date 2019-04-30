Экономика
«Севергрупп» завершает приобретение акций «Ленты» у TPG и ЕБРРКоммерсантъ 03:32
Напомним, 2 апреля «Севергрупп» сообщила о достижении договоренности о покупке 34,44% у TPG Group и 7,4% ценных бумаг «Ленты» у Европейского банка реконструкции и развития. Структура Алексея Мордашова планирует приобрести акции по цене $3,6 за расписку (всего около $739 млн).
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«Севергрупп» завершает приобретение бумаг «Ленты» у американского инвестфонда
Rambler News Service03:24
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