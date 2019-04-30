Экономика

«Севергрупп» завершает приобретение акций «Ленты» у TPG и ЕБРРКоммерсантъ 03:32

Напомним, 2 апреля «Севергрупп» сообщила о достижении договоренности о покупке 34,44% у TPG Group и 7,4% ценных бумаг «Ленты» у Европейского банка реконструкции и развития. Структура Алексея Мордашова планирует приобрести акции по цене $3,6 за расписку (всего около $739 млн).
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Мордашов закрыл сделку по покупке 42% сети «Лента»

РБК08:23

«Севергрупп» закрыла сделку по покупке 42% ритейлера «Лента» за $729 млн

Интерфакс06:13

«Севергрупп» завершает приобретение акций «Ленты» у TPG и ЕБРР

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Фонтанка.Ру04:26

«Севергрупп» Мордашова закрыла сделку по покупке «Ленты»

Ведомости04:26

«Севергрупп» завершает покупку GDR «Ленты» у TPG и ЕБРР

ТАСС03:19

«Севергрупп» завершает приобретение GDR «Ленты» у TPG и ЕБРР, объявила оферту миноритариям

ПРАЙМ02:57
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:19, Ашберн
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Спектакли Виктора Сухорукова отменены из-за болезни актера

Поклонники актера выражают искренние надежды, что с актером ничего серьезного не случилось. Напомним, что Сухорукову 67 лет.
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Более 20 человек пострадали в ходе протестов в столице Венесуэлы

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В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.
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Авто

Toyota посвятила спецверсию GT86 горной дороге в Японии

Новинку посвятили горной дороге Hakone Turnpike в Японии, которая считается одной из лучших драйверских трасс в мире.
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Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет

Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
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В Сети появилась первая в мире «фотография бога»

Астрофотограф Курт Морган сделал снимок, который тут же в СМИ назвали "фотографией Бога". На изображении четко виден силуэт человека.
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Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.
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"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
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Нападающий "Ювентуса" португалец Криштиану Роналду приобрел новый автомобиль марки Bugatti, сообщает La Stampa.
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Владелец прав на «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу

Ситуацию среди прочих прокомментировал также бессменный ведущий проекта Дмитрий Нагиев, назвавший "мифом" версию, по которой Микелла победила в конкурсе благодаря поддержке звезд шоу-бизнеса, якобы активно призывавших голосовать за юную артистку в соцсетях.
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Число зарегистрированных аккаунтов в Steam достигло миллиарда

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Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ

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Гороскоп на 1 мая: Близнецам обещают бурный роман, а Козерогу пора изменить романтические пристрастия

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Жертвами конфликта в Ливии стали 345 человек

«Число погибших в Триполи по данным на 28 апреля составило 345 человек, 1652 раненых», — говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.
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Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3

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Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»

По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
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В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек

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Захарова рассказала о последствиях вмешательства США в дела Венесуэлы

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Билеты на финал Кубка России в Самаре стоят от 250 до 1000 рублей

Стала известна стоимость билетов на финальный матч: цена самого дешевого билета составляет 250 рублей, а самого дорого — 1000.
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В Красноярске врачи оживили замерзшего мужчину

Врачи красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) буквально воскресили человека, доставленного в состоянии сильного переохлаждения, сообщает пресс-служба ККБ.
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США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии

Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
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Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США

Осуждённая в США россиянка Мария Бутина в ходе пресс-конференции по телефону рассказала об условиях содержания в американской тюрьме.
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Алексей Александрович Мордашов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
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