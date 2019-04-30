Экономика

«Севергрупп» завершает приобретение акций «Ленты» у TPG и ЕБРРКоммерсантъ 03:32

Напомним, 2 апреля «Севергрупп» сообщила о достижении договоренности о покупке 34,44% у TPG Group и 7,4% ценных бумаг «Ленты» у Европейского банка реконструкции и развития. Структура Алексея Мордашова планирует приобрести акции по цене $3,6 за расписку (всего около $739 млн).
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Мордашов закрыл сделку по покупке 42% сети «Лента»

РБК08:23

«Севергрупп» закрыла сделку по покупке 42% ритейлера «Лента» за $729 млн

Интерфакс06:13

«Севергрупп» завершает приобретение GDR «Ленты» у TPG и ЕБРР, объявила оферту миноритариям

ПРАЙМ02:57

«Севергрупп» Мордашова завершает сделку по покупке 42% «Ленты» у ее основных акционеров

Фонтанка.Ру04:26

«Севергрупп» завершает приобретение акций «Ленты» у TPG и ЕБРР

Коммерсантъ03:32

«Севергрупп» завершает покупку GDR «Ленты» у TPG и ЕБРР

ТАСС03:19

«Севергрупп» Мордашова закрыла сделку по покупке «Ленты»

Ведомости04:26
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:47, Ашберн
Экономика

Сбербанк не намерен пересматривать дивидендную политику

С 2017 года дивидендная политика Сбербанка предусматривает постепенное увеличение размера выплат акционерам до уровня 50% чистой прибыли по МСФО при соблюдении одного условия — достаточности базового капитала группы «Сбербанка» на уровне 12,5% (по методологии «Базеля III»).
Обновлено в 11:28
Общество

Новый император взошёл на престол в Японии

Ранее уже бывший император Японии Акихито завершил серию ритуалов перед отречением от престола.
Обновлено в 11:19
Политика

Медведев не исключил уголовной ответственности за инцидент с нефтью

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает наказания вплоть до уголовного за некачественную нефть в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 07:57
Здоровье

Какие признаки говорят о проблемах работы кишечника, рассказали медики

Медики рассказали, что о проблемах работы кишечника говорят такие признаки, как вздутие живота и диарея, сопровождающаяся рвотой, спазмами и повышенной температурой.
Обновлено в 07:59
Политика

Бутина: я выступала за улучшение отношений России и США

Как известно, как указано в документах, я выступала за улучшение отношений между Россией и США.
Обновлено в 10:24
Общество

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Обновлено в 09:54
Общество

Укладка «Северного потока — 2» началась в российских водах

Судно-трубоукладчик Solitaire начало работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» в российских водах.
Обновлено в 08:55
Политика

Тимошенко потребовала отставки министра соцполитики Ревы

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отставки министра соцполитики Андрея Ревы.
Обновлено в 09:48
Хоккей

Стало известно, когда Овечкин и Кузнецов прибудут в сборную России

Стало известно, когда нападающие "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дмитрий Орлов присоединяться в сборной России для выступления на чемпионате мира, сообщает ТАСС.
Обновлено 27 апреля в 13:31
Экономика

Антипинский НПЗ начал подготовку к банкротству

Заявление будет подано в связи с наличием признаков банкротства, предусмотренных законом.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес

Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет

Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Обновлено в 02:09
Экономика

Мелкие магазины могут быть закрыты

Региональные бизнесмены уже начали бить в колокола: по их словам, при отмене патентов и ЕНВД их небольшие магазины — те, которые называют «у дома», станут нерентабельными по причине налоговой нагрузки, которая возрастет в разы.
Обновлено в 07:50
Политика

Алексей Текслер запретил строительство кремниевого завода в Златоусте

Пресс-служба губернатора Челябинской области выступила со специальным заявлением, касающимся вопроса кремниевого завода в Златоусте.
Обновлено в 08:41
Политика

СМИ сообщили о скором отзыве посла России в Белоруссии Бабича

Российский посол в Белоруссии Михаил Бабич в ближайшее время будет отозван, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в комитете Государственной думы по делам СНГ.
Обновлено в 11:31
Политика

Зеленский встретился с главой ПЦУ Епифанием

Обновлено в 09:13
Происшествия

Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе соврал о болезни

Расследование уголовного дела за изнасилование тремя полицейскими коллеги в Республике Башкортостан продолжается.
Обновлено в 08:22
Авто

BMW построит собственный завод в России

Немецкий автоконцерн BMW намерен построить собственный завод в технопарке Храброво в Калининградской области.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

Повредившего картину Репина вандала приговорили к 2,5 годам колонии

Обновлено в 05:46
Наука

Геномы коренных народов Евразии указали на пути древних миграций

Ученые из Института общей генетики РАН в Москве и Гарвардского университета провели совместное исследование по изучению геномов коренных народов, проживающих во внутренней Евразии.
Обновлено в 04:30
Технологии

Результаты голосования шоу «Голос. Дети» проверят сотрудники Интерпола

Обновлено вчера в 04:13
Политика

Прокуратура проверит, как губернатор Хакасии избежал службы в армии

Коновалов, отвечая на вопрос об армии в прямом эфире, заявил, что служить там — это почетно.
Обновлено в 03:39
Политика

Киев воспротивился выдаче российских паспортов жителям Донбасса

МИД Украины выразил протест в связи с началом работы в Ростовской области центров выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие

Российские военные не могут вмешиваться в ситуацию в Венесуэле

Военные специалисты из России находятся в Венесуэле для обучения техников и проведения ремонтных работ на установленных в стране боевых оружейных системах.
Обновлено в 10:28
Футбол

Адвокат Кокорина назвал возможную дату приговора

Приговор футболисту «зенита» Александру Кокорину может быть озвучен 8 мая, заявила его адвокат Татьяна Стукалова.
Обновлено в 08:56
Экономика

Индекс PMI в производственном секторе Китая упал в апреле 2019 года

Индекс деловой активности (PMI) в китайском производственном секторе экономики остался стабильным в апреле 2019 года на уровне 50,1, что, однако, несколько ниже 50,5 в марте текущего года, сообщает 30 апреля агентство Синьхуа.
Обновлено в 00:19
Наука

Северные олени питаются водорослями из-за глобального потепления

Учёные из Норвегии выяснили, что из-за глобального потепления и связанных с ним климатических изменений северные олени теперь питаются водорослями, поскольку привычные для них пастбища покрываются льдом.
Обновлено вчера в 08:41
Армия и оружие

Грузовик ВСУ с боеприпасами подорвался на мине в Донбассе

Обновлено в 10:17
Авто

Денис Мантуров раскрыл особенности парадного кабриолета Aurus

В преддверии парада Победы Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг РФ, раскрыл особенности военного кабриолета от отечественной компании Aurus, призванного заменить на мероприятии открытые машины марки «ЗиЛ».
Обновлено в 01:02
Происшествия

В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек

Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Суд взыскал с Ярмольника более 400 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСО

Обновлено в 08:00
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Алексей Александрович Мордашов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
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