Экономика
Мордашов закрыл сделку по покупке 42% сети «Лента»РБК 06:52
«Севергрупп» Алексея Мордашова закрыла сделку по покупке 41,9% сети гипермаркетов «Лента», сообщается на сайте компании. «Севергрупп» приобрела бумаги «Ленты» у ее крупнейших акционеров — TPG Group и Европейского банка реконструкции и развития (ЕББР) по цене $18 за штуку.
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Происшествия
Российский экипаж Streamline подал рапорт об эвакуации с судна
Члены российского экипажа арестованного в Турции судна Streamline составили рапорт с просьбой об эвакуации их с судна.
Обновлено в 04:23
Политика
ЦИК Украины объявил Зеленского избранным президентом
Центризбирком Украины официально объявил Владимира Зеленского победителем президентских выборов.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Россия утратила лидерство по военным расходам
Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Обновлено 28 апреля в 21:22
Политика
Песков объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Наличие российского паспорта позволит жителям самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам ездить не только по России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Состояние актрисы Сенотовой ухудшилось
Звезде сериалов «Склифосовский» и «Кармелита» российской актрисе Ирине Сенотовой стало хуже.
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия
В Китае гражданина Канады приговорили к смертной казни за наркотики
Суд в Китае приговорил к смертной казни гражданина Канады за производство и торговлю наркотиками, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 04:48
Политика
Кто стоял за свержением президента в Судане. Расследование ФАН
В распоряжении отдела расследований ФАН оказались документы, прямо подтверждающие, что за массовыми протестами в Судане с последующей отставкой Омара аль-Башира стояли западные страны.
Обновлено в 05:00
Наука
Поворот колеса помог планетоходу вырыть глубокую траншею в песке
Екатерина Павлова (Catherine Pavlov) и Аарон Джонсон (Aaron Johnson) из Университета Карнеги — Меллон показали, что роверы могут использовать уже имеющиеся у них колеса для эффективного перемещения относительно больших объемов грунта и создания глубоких траншей.
Обновлено вчера в 06:45
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров грандиозно отметит 52-й день рождения
Этот год не станет исключением: Филипп Бедросович планирует тридцатого апреля дать концерт, а на следующий день, первого мая, отметить день рождения в компании друзей в Дубае.
Обновлено в 05:01
Политика
Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона
По словам Линника, прибыли российских производителей мясо-молочной продукции запрет на ввоз в Россию хамона, пармезана и т.д. не увеличит, но он необходим для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России.
Обновлено в 05:15
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено 28 апреля в 17:29
Энергетика
«Газпром» допустил задержку в строительстве «Северного потока-2»
Заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности российского "Газпрома" Дмитрий Хандога заявил, что трубопровод "Северный поток – 2" может быть построен позже намеченного срока.
Обновлено в 04:57
Гаджеты
Новая версия графического драйвера NVIDIA вызывает высокую загрузку ЦП
Драйвер содержит важные обновления, но некоторые пользователи обратили внимание на то, что его использование приводит к высокой загрузке процессора.
Обновлено в 01:28
Политика
Гуайдо призвал военнослужащих выйти на улицы
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо обратился к военным Боливарианской республики с призывом выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" в стране.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Задержан глава Минэкономики Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 мая
С 1 мая в России вступит в силу ряд важных законов и правил, которые коснутся многих российских граждан.
Обновлено в 00:47
Гаджеты
Смартфон c самой большой в мире батареей оказался никому не нужен
В конце февраля в мире не оказалось, пожалуй, ни одного СМИ о технологиях, которое не сообщило бы об анонсированном на выставке MWC уникальном смартфоне Energizer с гигантской батареей.
Обновлено в 04:49
Общество
В Саратове с общежития сняли плакат с изображением фашистов
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Политика
В Белоруссии задержали одного из самых влиятельных людей страны
Комитет государственной безопасности Белоруссии задержал заместителя госсекретаря Совета безопасности страны, бывшего начальника службы безопасности президента Александра Лукашенко – Андрея Втюрина, которого называют одним из самых влиятельных людей в стране.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
На украинской АЭС произошел пожар
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Прокуратура проверит, почему глава Хакасии избежал службы в армии
Прокуратура Красноярского края просит Следственный комитет изучить сведения о том, почему нынешний глава Хакасии, 31-летний коммунист Валентин Коновалов, в свое время уклонился от службы в рядах российской армии, передают "Известия" .
Обновлено в 06:35
Футбол
Трем фанатам ЦСКА на год запретили посещение стадионов
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес
Алсу впервые после победы дочери на «Голосе» показалась на людях
Вопреки требованиям фолловеров, Зара не стала говорить об отношении к скандалу вокруг голоса и рассказала только о том, как прошло мероприятие.
Обновлено в 06:20
Кино
Релиз «Фантастических тварей-3» назначен на 2021 год
Премьера ленты назначена на 12 ноября 2021 год.
Обновлено в 06:18
Наука
Ученые установили причину появления ранней седины
Испанские ученые провели исследование, чтобы выяснить причины появления ранней седины.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
В России предложили обложить посылки из-за рубежа единым сбором
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением заменить действующие пошлины на дорогостоящие зарубежные посылки единым сбором в 15%.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Автомобиль протаранил торговый центр в Гамбурге
Обновлено в 06:14