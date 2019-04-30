Экономика

Мордашов закрыл сделку по покупке 42% сети «Лента»РБК 06:52

«Севергрупп» Алексея Мордашова закрыла сделку по покупке 41,9% сети гипермаркетов «Лента», сообщается на сайте компании. «Севергрупп» приобрела бумаги «Ленты» у ее крупнейших акционеров — TPG Group и Европейского банка реконструкции и развития (ЕББР) по цене $18 за штуку.
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«Севергрупп» завершает приобретение GDR «Ленты» у TPG и ЕБРР, объявила оферту миноритариям

ПРАЙМ02:57

«Севергрупп» закрыла сделку по покупке 42% ритейлера «Лента» за $729 млн

Интерфакс06:13

«Севергрупп» Мордашова закрыла сделку по покупке «Ленты»

Ведомости04:26

«Севергрупп» Мордашова завершает сделку по покупке 42% «Ленты» у ее основных акционеров

Фонтанка.Ру04:26

«Севергрупп» завершает приобретение акций «Ленты» у TPG и ЕБРР

Коммерсантъ03:32

Мордашов закрыл сделку по покупке 42% сети «Лента»

РБК06:52

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ТАСС03:34
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 07:16, Ашберн
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Алексей Александрович Мордашов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
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