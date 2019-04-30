Экономика
«Севергрупп» завершает покупку GDR «Ленты» у TPG и ЕБРРТАСС 03:19
"Севергрупп" завершает приобретение ГДР "Ленты" у компании Luna Inc. и ЕБРР и, соответственно, условие для объявления предложения акционерам и держателям ГДР компании по покупке их акций и ГДР "Ленты" выполнено.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:24, Ашберн
Технологии
«Яндекс» подготовил к выходу на рынок две новые версии «умной» колонки
Российская компания «Яндекс» получила разрешение на ввоз на территорию Евразийского экономического союза двух новых устройств — «Яндекс.Станции Мини» и «Яндекс.Станции Плюс».
Обновлено в 11:57
Политика
Группа военных попыталась устроить переворот в Венесуэле
Обновлено в 08:27
Политика
Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Кино
В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея
В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
Обновлено в 09:08
Политика
Михаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии
Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии, заявил "Интерфаксу" источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Обновлено в 10:20
Общество
ЕСПЧ присудил €25 тысяч блогерам, призывавшим на митинги в интернете
Решения добился активист из Сыктывкара Григорий Каблис, разместивший в 2015 году информацию на своей странице «Вконтакте» и записи в интернет-журнале «7х7» с призывом к проведению народного схода для обсуждения арестов высшего руководства республики Коми.
Обновлено в 05:13
Политика
Зеленский встретился с митрополитом ПЦУ
Обновлено в 09:53
Общество
Новый император взошёл на престол в Японии
«Нарухито становится императором Японии, начинается новая эра Рэйва», — пишет агентство.
Обновлено в 11:19
Политика
Зеленский объявил конкурс на должность своего советника
Владимир Зеленский объявил открытый конкурс в Интернете на должность советника президента Украины.
Обновлено в 11:50
Политика
Посол США посетил задержанного в России Уилана
"В рамках оказания консульской поддержки гражданам США, задержанным за рубежом, посол Хантсман посетил сегодня Пола Уилана", - сказано в сообщении.
Обновлено в 12:20
Авто
«АвтоВАЗ» впервые за 10 лет получил чистую прибыль
«АвтоВАЗ» получил в 2018 г. 5,86 млрд руб. чистой прибыли против убытка в 9,66 млрд руб. годом ранее.
Обновлено в 09:25
Хоккей
«Ак Барс» принял решение расстаться с восемью хоккеистами
Обновлено в 12:56
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
Обновлено в 09:54
Хоккей
Ковальчук стал капитаном сборной России по хоккею
Форвард клуба НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею перед заключительным в сезоне этапом Евротура, сообщает официальный Twitter Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
Елизавета II первой побывала в гостях у Меган Маркл и принца Гарри
Все пасхальные выходные Елизавета II оставалась в Виндзорском замке, который находится недалеко от коттеджа принца Гарри и Меган Маркл.
Обновлено в 09:37
Футбол
СМИ: Люка Зидан продолжит карьеру во Франции
«Клермон» занимает 10-е место во французской лиге 2, потеряв математические шансы на попадание в высший дивизион по итогам сезона.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
На параде Победы 9 мая продемонстрируют LADA 4x4 для войск ВДВ
Военную «Нива», оснащенную 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом 6П50 «Корд», впервые применили в действии во время учений «Восток-2018», прошедших на территории Восточного военного округа с 11 по 17 сентября прошлого года.
Обновлено в 02:52
Космос
Армения получит доступ к данным российских спутников
Армянская компания в области использования результатов космической деятельности «Геокосмос» получит доступ к данным российских космических спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).
Обновлено вчера в 09:28
Энергетика
«Северный поток-2» потребовал от Дании ускориться
Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта «Северный поток-2», направила апелляцию с требованием аннулировать запрос Данией третьей заявки по маршруту газопровода, об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.
Обновлено в 11:10
Экономика
Основатель Xiaomi проспорил миллиард юаней
Основатель и генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь проиграл миллиард юаней ($148,4 млн) в споре с Дуном Минчжу, главой компании Gree Electric, крупнейшим производителем кондиционеров в КНР, пишет во вторник, 30 апреля, Bloomberg.
Обновлено в 05:12
Политика
Отец Бутиной рассказал об условиях ее содержания в тюрьме
Валерий Бутин, отец осужденной в США Россиянки Марии Бутиной, рассказал об условиях ее содержания в тюрьме.
Обновлено 27 апреля в 13:55
Происшествия
В доме в Волгоградской области произошел хлопок газа
Хлопок газа произошел в одноэтажном доме на шесть квартир в станице Алексеевская Волгоградской области, погибших и разрушений нет, один человек госпитализирован, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 12:43
Политика
Ходченкова заявила, что перед Зеленским не устоит ни одна женщина
Актриса Светлана Ходченкова рассказала о победителе президентских выборов на Украине Владимире Зеленском.
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес
Певец Шура проиграл суд за квартиру
К своему сожалению, знаменитости пришлось констатировать, что судья не удовлетворил его иска, и квартира не перешла под его собственность, тем не менее, певец не теряет надежды.
Обновлено в 10:42
Экономика
Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год
Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Автомобиль въехал в здание торгового центра в Гамбурге
Обновлено в 05:59
Политика
Порошенко и Зеленский договорились встретиться
Действующий украинский лидер Пётр Порошенко и избранный президент страны Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора договорились о встрече.
Обновлено в 12:12
Общество
Гороскоп на 1 мая: Близнецам обещают бурный роман, а Козерогу пора изменить романтические пристрастия
Звезды обещают бурный роман или прибавление в семье.
Обновлено в 09:44
Общество
Собянин открыл исторические фонтаны на ВДНХ после реставрации
Знаменитые фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок» заработали на ВДНХ после продолжительной реставрации.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор
Обновлено в 11:40