Экономика

«Севергрупп» увеличила долю в «Ленте» до 46,4%ТАСС 05:35

Компания "Севергрупп" увеличила долю в ретейлере "Лента" до 46,4%. Об этом говорится в сообщении "Ленты".
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«Севергрупп» увеличила долю в «Ленте» до 46,4%

Rambler News Service06:26

«Севергрупп» увеличила долю в «Ленте» до 46,4%

Finam.Ru05:46

«Севергрупп» увеличила долю в «Ленте» до 46,4%

ТАСС05:35

ЛЕНТА: СЕВЕРГРУПП МОРДАШОВА УВЕЛИЧИЛА ДОЛЮ В ЛЕНТЕ ДО 46,40% С 42,03%

Financial One05:47

«Севергрупп» увеличила долю в «Ленте»

АБН06:21

Мордашов увеличил долю в «Ленте» до 46,4%

Агентство новостей розничной торговли05:12
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 06:55, Ашберн
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В Казани подросток с пистолетом взял учеников в заложники

В Казани школьник с пистолетом попытался взять в заложники учеников и учителя. Инцидент произошел в гимназии № 7.
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История с до изжоги мемогеничным стаканчиком из четвертого эпизода финального сезона ИП, установившего в рамках сериала прискорбный и постыдный антирекорд, немало, конечно, подпортила всем нам крови.
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Швеция возобновила расследование в отношении Ассанжа

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Общество

Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных

Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре, сообщили РИА Новости в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
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СК направил в прокуратуру дело участников «Нового величия»

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Спорт

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Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
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Опознаны тела всех погибших в катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Обновлено в 02:47
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Роналду оскорбил защитника «Ромы» Флоренци

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посмеялся над ростом защитника «Ромы» Алессандро Флоренци в ходе 36-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 06:33
Происшествия

В Саратовской области маршрутка врезалась в электроподстанцию

Маршрутный микроавтобус "Газель" в понедельник врезался в здание электроподстанции в городе Вольске Саратовской области, в результате пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 06:25
Политика

В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского

Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Технологии

«ВКонтакте» запустит собственный сервис по продаже аудиокниг

Социальная сеть «ВКонтакте» готовит к запуску собственного сервиса по продаже аудиокниг — Biblio.
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Обновлено в 06:39
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Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках

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Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова побрилась налысо

Актриса в восторге от своего нового образа Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" звезды юмористического сериала "Папины дочки" Дарьи Мельниковой появилось любопытное видео.
Обновлено в 03:09
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Истребитель Су-57 получит «умную бомбу» КАБ-250

Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит на вооружение новейшую управляемую бомбу КАБ-250.
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В Санкт-Петербурге завершен отопительный сезон

Отопительный сезон в Санкт-Петербурге завершается в понедельник, 13 мая, следует из сообщения администрации Санкт-Петербурга.
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Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса»

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Две жительницы Оренбургской области, заказавшие в Сети интернет из Казахстана запрещенный в РФ препарат для снижения веса, осуждены за контрабанду сильнодействующих веществ.
Обновлено в 06:00
Экономика

ФТС: РФ в I квартале увеличила импорт сливочного масла почти на 78%

Россия в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила импорт мяса (без мяса птицы) на 3,4%, до 98 тыс. тонн (на $325,9 млн), сообщает ФТС.
Обновлено в 05:09
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Атаки на танкеры в ОАЭ привели к росту цен на нефть

Обновлено в 05:13
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве

Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
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В Каменском районе объявили траур

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Путин: Совет губернаторов России и Японии наметит механизмы кооперации

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что участники Совета губернаторов РФ и Японии наметят в ходе встречи новые формы и механизмы межрегиональной кооперации, текст соответствующей телеграммы опубликован в понедельник на сайте Кремля.
Обновлено в 05:59
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Избранного президента Украины Владимира Зеленского вызвали в суд в понедельник, 13 мая.
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Актриса Ирина Гринева рассказала, как ее покорил фигурист Шабалин

Обновлено в 05:18
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Алексей Александрович Мордашов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
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