«Севергрупп» увеличила долю в «Ленте» до 46,4%ТАСС 05:35

Компания "Севергрупп" увеличила долю в ретейлере "Лента" до 46,4%. Об этом говорится в сообщении "Ленты".

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