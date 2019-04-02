Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»РБК вчера в 18:20

с чего всё началось

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).

Политика Ищенко: Тимошенко призвала защищать голоса, но было уже поздно Слова политолога прозвучали в ходе пресс-конференции «Президентские выборы на Украине: итоги первого тура» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.

Происшествия Тела жертв авиакатастрофы в Германии извлекли из-под обломков Частный самолёт разбился накануне при заходе на посадку во Франкфурте-на-Майне.

Общество Роспотребнадзор и предприниматели разработали проект нового СанПиНа Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиН и методические рекомендации, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Общество Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.

Происшествия Задержан подозреваемый в нападении на редакцию «Коммерсант-Урал» В Екатеринбурге "по горячим следам" вычислили и задержали подозреваемого в нападении на офис издания "Коммерсант-Урал".

Происшествия WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии Дети саудовского журналиста Джамаля Хашукджи получили недвижимость и ежемесячные выплаты в Саудовской Аравии «в качестве компенсации» за смерть отца, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Армия и оружие Обвинение запросило 18 лет колонии для Хисамова "В ходе прений обвинение запросило для Хисамова Д.Ф. 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщил он.

Происшествия Мэру Турина направили конверт со взрывчаткой Пакет со взрывчаткой был направлен мэру Турина Кьяре Аппендино.

Экономика Минфин предложил ввести новые налоги Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Политика В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.

Экономика С 1 апреля скидки по ОСАГО рассчитают по-новому Новый порядок расчета коэффициента бонус-малус (КБМ) в ОСАГО вступает в силу с понедельника, 1 апреля.

Экономика Российскому производителю беспилотников предложили переехать в США Власти американского штата Нью-Йорк предложили российской компании ADA Aerospace около 200 миллионов долларов инвестиций, недвижимость и льготы для сотрудников для производства в США ее беспилотников, уже подписаны первые соглашения, сообщили во вторник РИА Новости в компании.

Авто Lamborghini решила отозвать претензии к бренду Aurus Итальянский концерн Lamborghini в официальном порядке отозвал свои претензии по поводу использования бренда Aurus в России.

Авто Toyota разработала экспериментальную модель Yaris Pickup По случаю первого апреля японский автопроизводитель решил представить свой новый Toyota Yaris Adventure pickup, являющийся компактной серединой между седаном и грузовичком.

Происшествия В Якутии осуждены организаторы канала нелегальной миграции Пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия): - Якутским городским судом осуждены организаторы канала нелегальной миграции.

Политика Посольство России в США объявило конкурс фейков о «вмешательстве» Посольство России в Соединённых Штатах, комментируя доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, предложило провести конкурс фейковых новостей о «российском вмешательстве» в американские выборы.

Происшествия При обрушении здания в Саранске под завалами оказались два человека «Произошло обрушение части фасадной стены здания на автовышку, в которой находились два человека, они находятся под завалами», — рассказали в МЧС.

Авто В сети появились первые изображения новой Lada 4х4 Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.

Происшествия В Екатеринбурге ночью из окна пятиэтажки выпала маленькая девочка Ночью в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга из окна четвертого этажа выпал ребенок.

Общество Названы самые высокооплачиваемые профессии в России Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.

Происшествия Два человека пострадали при пожаре в жилом доме на севере Москвы Два человека пострадали при пожаре в жилом доме на севере Москвы, открытое горение ликвидировано.

Политика Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.