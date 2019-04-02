«Севергрупп» договорилась о покупке 41,9% «Ленты» почти за $730 млнКоммерсантъ 17:43

с чего всё началось

«Севергрупп», осуществляющая деятельность по управлению активами в интересах Алексея Мордашова, объявила о подписании обязывающих соглашений с Luna Inc. (инвестиционная компания, принадлежащая TPG Group) и ЕБРР о покупке GDR на акции ритейлера «Лента».

«Севергрупп» договорилась о покупке 41,9% «Ленты» почти за $730 млн

Наука Медики представили противоаллергические контактные линзы Вряд ли стоит ожидать, что в скором времени «противоаллергические» контактные линзы появятся в продаже.

Наука Разработана спасающая от бессонницы пижама Американские специалисты из Массачусетсетского университета создали «умную» пижаму, получившую рабочее название «Фижаму».

Политика Зеленский рассказал о требованиях к Путину Отвечая журналистам на вопрос о первой встрече с Путиным господин Зеленский сообщил, что к "произошедшему" возврату украинской территории он захочет потребовать у своего российского коллеги только "денежных компенсаций".

Политика Байдена повторно обвинили в домогательствах Кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена второй раз обвинили в сексуальных домогательствах, пишет газета Hartford Courant.

Армия и оружие В порт Одессы вошли военные корабли НАТО Руководство Одесского морского порта заявило, что два военных корабля НАТО из состава 2-й военно-морской группы НАТО (SNMG2) - фрегат королевских военно-морских сил Канады «Торонто» и испанских военно-морских сил «Санта-Мария» - в понедельник утром зашли в порт Одессы.

Происшествия На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее и ее супруга в Ярославле совершено нападение.

Баскетбол УНИКС обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ ЦСКА потерпел поражение от УНИКСА в поединке регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Финансы Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

Экономика Минфин предложил ввести новые налоги Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Армия и оружие Песков: президентская комиссия по ВТС может собраться до конца апреля Президентская комиссия по военно-техническому сотрудничеству с зарубежными странами может собраться до конца апреля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков газете "Коммерсант".

Шоу-бизнес Мама Анастасии не одобрила брак дочери с Юлианом Свадебное торжество прошло на высшем уровне. Одно лишь омрачало счастье молодых — мама певицы не благословила брак дочери.

Происшествия Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.

Футбол Президент «Атлетико» заявил, что Гризманн точно не покинет команду Президент мадридского футбольного клуба «Атлетико» Энрике Сересо опроверг информацию о возможном уходе из команды французского форварда Антуана Гризманна.

Энергетика Moody’s назвало позицию Дании угрозой для «Северного потока-2» Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может сдвинуться с запланированного конца декабря 2019 года из-за позиции Дании, которая пытается оттянуть срок выдачи разрешения на строительство трубопровода.

Политика Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.

Экономика С 1 апреля скидки по ОСАГО рассчитают по-новому Новый порядок расчета коэффициента бонус-малус (КБМ) в ОСАГО вступает в силу с понедельника, 1 апреля.

Политика Болтон напомнил Китаю о намерении США защищать Тайвань Соединенные Штаты намерены выполнять свои обязательства по защите Тайваня от действий Китая, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Происшествия Погибла совладелец группы S7 Наталия Филева Наталия Филева являлась совладелицей и председателем совета директором созданной в 2005 году на базе «Сибири» группы компаний S7.

Общество В магазине для бедных Стерлигова начали продавать хлеб за 440 рублей Православный предприниматель Герман Стерлигов объявил об открытии магазина «Березка» для бедных, в котором натуральный хлеб продается по цене в 440 рублей.

Общество Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.

Происшествия Самого известного уличного мага обвинили в сексуальном насилии Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении «уличного мага» Дэвида Блейна. Об этом пишет The New York Times.

Транспорт 1 апреля в Шахтерск и Ноглики не полетели Сахалинская авиакомпания "Аврора", которая по соглашению с правительством региона с 1 апреля должна была начать полеты из Южно-Сахалинска в Ноглики и Шахтерск, пока не смогла решить все организационные моменты, связанные с этими направлениями.

Футбол Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.