Экономика
«Севергрупп» договорилась о покупке 41,9% «Ленты» почти за $730 млнКоммерсантъ 17:43
«Севергрупп», осуществляющая деятельность по управлению активами в интересах Алексея Мордашова, объявила о подписании обязывающих соглашений с Luna Inc. (инвестиционная компания, принадлежащая TPG Group) и ЕБРР о покупке GDR на акции ритейлера «Лента».
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с чего всё началось
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).РБК17:10
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