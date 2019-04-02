Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»РБК вчера в 18:20
Еще 7,47% структура Мордашова приобретет у Европейского банка реконструкции и развития. Согласно сообщению «Севергрупп», бумаги будут приобретаться по цене $3,6 за депозитарную расписку ($18 за акцию). Общая сумма сделки с крупнейшими акционерами составит примерно $729 млн.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).РБКвчера в 17:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 02:05, Ашберн
Происшествия
Спасатели потушили пожар в жилом доме на севере Москвы
Обновлено в 00:54
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено вчера в 10:29
Экономика
1 апреля увеличился размер социальных пенсий
Как сообщает федеральное Министерство труда и социальной защиты РФ, с 1 апреля 2019 года в России увеличится размер социальных пенсий - теперь их размер составляет 9266 рублей.
Обновлено 31 марта в 23:49
Армия и оружие
Видео: «Ураганы» обрушили массированный удар по противнику под Челябинском
Российские артиллеристы обратили в пыль объекты условного противника во время учений на полигоне под Челябинском.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой
Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.
Обновлено вчера в 16:35
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:42
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов
Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:42
Здоровье
Жириновский придумал, как победить болезни
Ранее Жириновский в связи с ростом в стране заболеваемости гриппом попросил направить в Госдуму для анализа эпидемиологической обстановки санитарных врачей.
Обновлено в 01:25
Футбол
Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
Обновлено вчера в 14:15
Общество
Роспотребнадзор и предприниматели разработали проект нового СанПиНа
Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиН и методические рекомендации, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поделилась фото со следами избиения
Певица выложила фото с разбитым лицом в социальных сетях. Кристина Орбакайте поделилась снимком со следами побоев.
Обновлено вчера в 17:32
Экономика
Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.
Обновлено в 00:01
Происшествия
К зданию рязанской мэрии привезли гроб с телом женщины
Обновлено 30 марта в 10:36
Общество
Американского журналиста впечатлила популярность гематогена в России
Анализируя эффект от употребления "шоколадки из крови", Хей в своей статье уверяет, что покупатели в СССР якобы не знали об составе гематогена, пишет "Вечерняя Москва", со ссылкой на портал Vice.
Обновлено вчера в 05:13
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Экономика
Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток
«Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 миллиарда рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.
Обновлено в 01:14
Политика
МИД России посвятил первоапрельскую шутку выборам на Украине
В Twitter министерства иностранных дел России появилось «экстренное сообщение» о ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 13:49
Политика
Белоруссия прекратила реэкспорт санкционной продукции в Россию
Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что белорусская сторона прекратила сертификацию плодоовощной санкционной продукции, которая поступала в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено вчера в 12:01
Армия и оружие
Индийские Су-30 и пакистанские F-16 вновь поднялись в воздух
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия
ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов
По словам источника, близкого к Службе спецобъектов, согласно постановлению администрации Чеховского района от 1993 года, в оперативном управлении воинской части находилось 3274,8 га земли, а после межевания площадь участка уменьшилась до 3189 га.
Обновлено в 00:01
Политика
Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении
Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия
12-летний мальчик погиб, выпав из окна 15 этажа в ТиНАО
Инцидент произошёл в ночь на вторник, 2 апреля.
Обновлено в 01:56
Политика
Григорий Рапота поздравил белорусов и россиян с Днем единения народов
Только при условии, что молодежь проникнется важностью и полезностью для себя пути интеграции, будет увлечена контактами со своими сверстниками в Беларуси и России, если ее героями станут наши общие герои, чьи судьбы неразрывно связаны с единением двух народов, строительство Союзного государства успешно продолжится.
Обновлено вчера в 03:10
Транспорт
«Аэрофлот» и «Россия» ввели безбагажный тариф
Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» со 2 апреля ввели безбагажные тарифы на некоторых направлениях.
Обновлено в 01:58
Политика
Помпео рассказал, какого сотрудничества США хотят от России
Помпео подчеркнул, что диалог между Россией и США возможен в тех сферах, где интересы двух стран совпадают.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов
Обновлено вчера в 13:00
Транспорт
Свердловская ГИБДД остановила выдачу прав и регистрацию транспорта
В Госавтоинспекции сообщили о технических неполадках УГИБДД по Свердловской области сообщило о приостановке работы регистрационно-экзаменационных подразделений.
Обновлено в 01:34
Хоккей
Кучеров стал вторым игроком в XXI веке, набравшим 125 очков за сезон
Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров стал вторым игроком в XXI веке, набравшим 125 очков за сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 00:47