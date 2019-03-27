«Севергрупп» Мордашова интересуется покупкой торговой сети «Лента»Коммерсантъ вчера в 02:49

Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента». Об этом «Ведомостям» рассказали инвестиционный банкир, два портфельных инвестора и источник, близкий к одному из инвестиционных банков.

с чего всё началось

Инвестиционная компания Алексея Мордашова «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на четыре источника на рынке. Речь о пакете группы TPG с долей около 34%, его рыночная стоимость оценивается в $547 млн.

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