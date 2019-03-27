Экономика

«Севергрупп» Мордашова интересуется покупкой торговой сети «Лента»Коммерсантъ вчера в 02:49

Инвестиционная компания Алексея Мордашова «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на четыре источника на рынке. Речь о пакете группы TPG с долей около 34%, его рыночная стоимость оценивается в $547 млн.
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Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»

Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента». Об этом «Ведомостям» рассказали инвестиционный банкир, два портфельных инвестора и источник, близкий к одному из инвестиционных банков.
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В случае объявления оферты риск падения цены акций Ленты будет ограничен - Уралсиб

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TPG Group ведет переговоры о продаже 34,13% в «Ленте» компании Мордашова

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Коммерсантъвчера в 15:11

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Financial One04:05

СМИ узнали об интересе Мордашова к покупке доли в гипермаркетах «Лента»

РБКвчера в 03:19
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:01, Ашберн
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Главный тренер футбольного "Рубина" Курбан Бердыев сказал, что в клубе ждут положительного решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по итогам рассмотрения апелляции казанской команды на ее отстранение от участия в еврокубках.
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Происшествия

Жителю Приморья дали два года условно за репост в Telegram

Жителя Приморья Дмитрия Третьякова приговорили к двум годам условно за репост записи в мессенджере Telegram.
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В России наладят производство газовых турбин большой мощности

«Принятые решения позволят выпускать линейку газовых турбин большой мощности для предприятий топливно-энергетического комплекса, обеспечить конкурентоспособность российских газотурбинных установок на внутреннем и мировом рынках, технологический суверенитет страны в области газотурбинных технологий», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.
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В Брунее введут смертную казнь через забивание камнями за однополый секс, супружескую измену и изнасилование, сообщает правозащитная организация Amnesty International со ссылкой на сайт генпрокурора Брунея.
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В Москве начинаются публичные слушания по проектам реновации

В Москве начинаются публичные слушания по проектам планировки территории кварталов реновации.
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Kia представила два новых кроссовера

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Специалисты разработали три варианта оформления въездных ворот в Крым

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YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя

Видеохостинг YouTube удалил первый выпуск авторской программы "Намедни" Леонида Парфенова, который был опубликован на YouTube-канале журналиста в марте 2019 года.
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Спорт

Матвей Елисеев выиграл спринт на чемпионате России по биатлону

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Алексей Александрович Мордашов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
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