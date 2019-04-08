Армия и оружие
Севастополю пригрозили украинскими ракетамиREGNUM 20:18
Украинский ракетный комплекс «Нептун» якобы способен поразить цели в Севастопольской бухте, что заставляет «нервничать» российских военных. Об этом заявил советник президента Украины Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков в беседе с блогером Владимиром Бучко.
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Экономика
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«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
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Оставшиеся в России «воры в законе» «заморозились»
По словам собеседника агентства, знакомого с ситуацией, еще в марте «воры в законе», которые остались в России, как они сами выражаются, «заморозились».
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Транспорт
Из-за введения тахографов автобусы в Барнауле перестанут возить пассажиров уже в обед
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В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В честь первого дня рождения центр «СахСлух» разыграет три цифровых слуховых аппарата
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Для автомобилистов могут появиться два новых налога
Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
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Политика
Медведев оценил предложение Володина внести поправки в Конституцию
Поправки в Конституцию об участии Государственной думы в формировании правительства, которые предложил внести спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, должны пройти стадию обсуждения.
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Футбол
«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью
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Общество
«Шелупонь» ответила архангельскому губернатору многотысячным антимусорным митингом
В прошедшее воскресенье по Архангельской области прокатилась очередная волна антимусорного протеста.
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США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи
США требуют от подразделений армии маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на ливийскую столицу Триполи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
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Армия и оружие
Дальность крылатой ракеты «Брамос» доведут до 500 километров
Производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.
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Политика
МИД Венгрии вызвал посла Украины
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