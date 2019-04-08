Армия и оружие

Севастополю пригрозили украинскими ракетамиREGNUM 20:18

Украинский ракетный комплекс «Нептун» якобы способен поразить цели в Севастопольской бухте, что заставляет «нервничать» российских военных. Об этом заявил советник президента Украины Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков в беседе с блогером Владимиром Бучко.
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Советник Порошенко заявил о возможности ракеты «Нептун» достичь Крыма

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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 23:26, Ашберн
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