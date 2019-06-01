«Севастополь» стал чемпионом КрымаЧемпионат вчера в 14:20

Чемпионом крымской Премьер-лиги во второй раз в истории стал «Севастополь». Об этом сообщает официальный сайт клуба. В матче заключительного, 28-го тура чемпионата Крыма «Севастополь» сыграл вничью с «Крымтеплицей» из Молодёжного со счётом 1:1 и стал недосягаем для преследователей.

Экономика В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.

Авто Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.

Единоборства Джошуа проиграл Руису и лишился чемпионских титулов Британец Энтони Джошуа не смог защитить титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, проиграв американскому боксеру Энди Руису.

Происшествия В Кабуле бомба взорвалась возле автобуса Взрывное устройство взорвалось возле проезжавшего мимо автобуса в западной части столицы Афганистана Кабула, передает агентство Синьхуа со ссылкой на очевидца.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде Роспотребнадзор сообщил о вспышке лихорадки Денге в странах тропического и субтропического климата.

Спорт Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 России грозит отстранение от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Футбол Клопп рассказал о разговоре с Гвардиолой после победы «Ливерпуля» в ЛЧ Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что после победы в финале футбольной Лиги чемпионов над «Тоттенхэмом» поговорил по телефону с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.

Происшествия Ураган снес крышу на украинском рок-фестивале В Днепропетровской области во время крупнейшего этно-рок-фестиваля Kozak Fest начался ураган, передает УНИАН.

Происшествия Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.

Происшествия Миссия ООН считает неоправданным применение силы косовской полицией "Доказательства полностью указывают на чрезмерное и неоправданное применение силы спецназом, который производил задержания", - цитирует ТАСС сообщение миссии.

Политика Впервые опубликован советский оригинал пакта Молотова — Риббентропа Фонд «Историческая память» впервые опубликовал советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, известного как пакт Молотова — Риббентропа.

Общество Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.

Технологии Valve заблокировала 18 млн аккаунтов в Steam — их создали с помощью генератора учетных записей Valve заблокировала более 18 млн учетных записей Steam, которые пользователь создали с помощью сервиса Steam Account Generator (он генерирует аккаунты в Steam без привязки к электронной почте).

Политика Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.

Происшествия Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.

Футбол «Ливерпуль» заработал в Лиге чемпионов за прошедший сезон 110 млн евро Накануне в финальном матче в Мадриде «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 2:0. По информации издания, за победу в турнире клуб получил в районе 19 млн евро.

Кино Роберт Паттинсон сыграет Бэтмена Что еще известно: Ожидалось, что в новой трилогии DC к роли супергероя вернется Бен Аффлек, который играл бэтмена фильмах «Бэтмен против Супермена» и «Лига справедливости».

Политика Владимир Познер попал в базу данных сайта «Миротворец» Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".

Финансы Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубля В июне будет заседание Центробанка РФ, но сомнительно, что ключевая ставка будет понижена именно сейчас - больше вероятности, что она сократится в сентябре, если позволят внешние и внутренние условия.