Футбол
«Севастополь» стал чемпионом КрымаЧемпионат вчера в 14:20
Чемпионом крымской Премьер-лиги во второй раз в истории стал «Севастополь». Об этом сообщает официальный сайт клуба. В матче заключительного, 28-го тура чемпионата Крыма «Севастополь» сыграл вничью с «Крымтеплицей» из Молодёжного со счётом 1:1 и стал недосягаем для преследователей.
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ФК «Севастополь» завоевывает «золото» чемпионата КФС и делает дубль
Информационный канал Севастополявчера в 13:29
ФК «Севастополь» стал чемпионом Премьер-лиги Крымского футбольного союза
Вести.Севастопольвчера в 14:52
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