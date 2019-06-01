Футбол
«Севастополь» стал чемпионом КрымаЧемпионат вчера в 14:20
Чемпионом крымской Премьер-лиги во второй раз в истории стал «Севастополь». Об этом сообщает официальный сайт клуба. В матче заключительного, 28-го тура чемпионата Крыма «Севастополь» сыграл вничью с «Крымтеплицей» из Молодёжного со счётом 1:1 и стал недосягаем для преследователей.
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ФК «Севастополь» завоевывает «золото» чемпионата КФС и делает дубль
Информационный канал Севастополявчера в 13:29
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