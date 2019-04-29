Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиянКоммерсантъ 01:50
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Читать в источнике
Оценить54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 06:19, Ашберн
Шоу-бизнес
Лободу засудят в Германии за опоздания на концерты
Организатор европейского тура певицы Светланы Лободы — компания Berin Iglesias Art — обратилась в немецкий суд федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия с требованием взыскать с артистки несколько десятков миллионов рублей за причинение вреда деловой репутации и финансовые потери.
Обновлено в 05:45
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о паспортах РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова избранного президентом Украины Владимира Зеленского об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса в Кремле приняли во внимание.
Обновлено в 05:28
Происшествия
В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви
Шесть детей пострадали при пожаре в церкви в Челябинской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Обновлено в 05:59
Политика
Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява
Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro).
Обновлено в 04:17
Происшествия
Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча
Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.
Обновлено в 05:48
Авто
Все больше северян могут позволить себе купить автомобиль
Обновлено в 03:22
Происшествия
Прокуратура проверит данные о продаже умирающему бесплатного протеза
Свердловская прокуратура начала проверку данных о том, что врачи взяли с умирающего онкобольного денежных средств за протез, который ему полагался бесплатно, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное ведомство.
Обновлено в 04:51
Культура
Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре
В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Происшествия
Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку
Мотовилихинский районный суд Перми вынес обвинительный приговор второму подростку, который в январе 2018 года напал на учителя и других учеников с ножом в одной из местных школ.
Обновлено в 03:00
Политика
Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на Украину
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский завершил трехдневный отдых на юго-западе Турции, сообщает Anadolu.
Обновлено в 05:09
Музыка
Ержан Максим счел справедливыми итоги конкурса «Голос. Дети»
Девятилетняя дочь певицы Алсу набрала 56,5% голосов.
Обновлено в 04:39
Транспорт
ЦОДД посоветовал москвичам не ездить 29 апреля в центр на автомобиле
29 апреля в Министерстве обороны России рассказали о технике, которая будет показана на праздничном параде в Москве в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 05:01
Технологии
Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.
Обновлено в 04:25
Кино
Юристы пожаловались в ФАС из-за переноса премьеры «Мстителей»
Юридический Telegram-канал «Поворот на Право» пожаловался в ФАС на Минкульт России из-за переноса премьеры фильма «Мстители: Финал», полный текст обращения юристы опубликовали в Telegram.
Обновлено вчера в 06:59
Культура
После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка
"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено 27 апреля в 01:28
Общество
Шотландка устала от безделья после крупного выигрыша
Парк призналась, что она устала от одежды модных дизайнеров, отдыхе на дорогих курортах и теперь она и ее подруга хотят найти работу.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Два эсминца США прошли через Тайваньский пролив
Два военных корабля ВМС США прошли через разделяющий материковую часть Китая и остров Тайвань пролив, сообщает Reuters.
Обновлено в 00:36
Политика
НТВ покажет шоу «Магия» с Зеленским в роли ведущего
Обновлено вчера в 16:58
Энергетика
«Газпром» в 2018 году удвоил свою прибыль
За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Финансы
Россия за годы санкций уменьшила долю расчетов в долларах почти на 13%
С момента введения антироссийских санкций РФ снизила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, об этом свидетельствуют данные исследования FinExpertiza.
Обновлено в 01:18
Политика
Названо число равнодушных к выборам на Украине россиян
Большая часть респондентов (51 процент) отметили, что исход выборов на Украине не имел бы для России никакого значения.
Обновлено в 02:40
Технологии
Tele2 первый в России внедрил технологию виртуальных sim-карт
Мобильный оператор Tele2 первым в России принял решение внедрить технологию виртуальной (встроенной) sim-карты (eSim — Embedded Sim).
Обновлено в 04:24
Энергетика
«Северный поток-2» позволит европейцам экономить 8 млрд евро в год
Восемь миллиардов евро смогут экономить европейцы при использовании "Северного потока-2", благодаря снижению цен на "голубое топливо" на 13 процентов.
Обновлено в 00:50
Хоккей
Воробьев определился с сочетанием звеньев сборной России
Обновлено в 05:57
Политика
Андрей Одинцов ушел с поста главы Орска
Обновлено в 03:53
Авто
Начало продаж автомобилей марки Aurus отложено на год
Розничные продажи автомобилей Aurus начнутся не в текущем, 2019, а лишь в следующем в 2020 году – об этом сообщает издание "Ведомости", ссылаясь на информацию от компанию "Авилон", одного из двух дилеров марки в России.
Обновлено в 04:06
Авто
Новый Tesla Roadster получит самый большой запас хода
По заявлению Илона Маска, новое поколение Tesla Roadster получит самый большой запас хода, когда-либо существовавший до этого у электрокаров.
Обновлено вчера в 16:20
Экономика
Из-за срыва сроков ЦКАД придется дофинансировать на 20 млрд руб
По итогам проверки проекта по созданию Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Счетная палата выявила необходимость выделить на него дополнительно из бюджета около 20 млрд руб. — из-за нарушения сроков строительства.
Обновлено в 01:08