Общество

Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиянКоммерсантъ 01:50

В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
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РБК: более 2 млн паспортных данных россиян оказались в свободном доступе на торговых площадках

БИЗНЕС Online01:30

Утечку более 2 млн паспортных данных россиян обнаружили на сетевых торговых площадках

ФАН02:24

Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян

Коммерсантъ01:50

Утечку более двух миллионов паспортных данных обнаружили на сетевых торговых площадках

Snob.ru01:42

СМИ: торговые сети хранят в открытом доступе личные данные россиян

ТК Звезда03:09

Электронные торговые площадки выложили в открытый доступ более двух миллионов паспортных данных

Эхо Москвы01:16

На сетевых торговых площадках обнаружили утечку 2,2 млн паспортных данных

РБК00:32
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 03:18, Ашберн
Кино

Лидер Китая Си Цзиньпин оказался поклонником «Игры престолов»

Обновлено вчера в 12:28
Происшествия

Мина взорвалась на Октябрьской набережной в Петербурге

По некоторым данным, в результате инцидента пострадал один мужчина. Предполагается, что взорвалась мина времен ВОВ, уточнил источник.
Обновлено вчера в 09:23
Транспорт

ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Общество

Госдума предложила сократить рабочую неделю в зимнее время

Чтобы поднять коэффициент полезного действия (КПД) населения России, депутат Госдумы Виталий Милонов выдвинул предложение сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено в 02:32
Технологии

«Первый канал» привлек Group-IB для проверки результатов голосования шоу «Голос.Дети»

Экспертам Group-IB предстоит провести независимое расследование, оценить информационную безопасность системы подсчета голосов, проанализировать звонки и СМС-сообщения на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других приемов недобросовестной конкуренции.
Обновлено вчера в 17:55
Культура

Как дочь Алсу вообще могла победить на «Голосе», проболтался Нагиев

Ранее Нагиев заявил об ударе по репутации из-за победы дочери Алсу на "Голосе".
Обновлено в 00:33
Экономика

Группа «Сафмар» купила контрольный пакет Афипского НПЗ за $20 млн

Зампредседателя правления банка «Уралсиб» Евгений Коган, сын основного владельца банка Владимира Когана, продал контрольный пакет Афипского НПЗ структуре группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:06
Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Обновлено в 03:00
Транспорт

Движение в Новокрымском проезде ограничено в связи с укладкой асфальта

Движение в Новокрымском проезде в центре Москвы ограничено в связи с укладкой асфальта.
Обновлено в 02:35
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:39
Гаджеты

Оператор Tele2 впервые в РФ предложил пользователям перейти на eSIM

Мобильный оператор Tele2 впервые в России предложил пользователям технологию eSIM (embedded Sim, встроенная сим-карта), сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 02:31
Авто

Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Покупку нового автомобиля за 500 тысяч рублей могут позволить себе наибольшее число жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки, Югры, Москвы, Магаданской и Сахалинской областей, лишь небольшой процент населения имеет такие возможности в Ингушетии, Чечне и Дагестане, свидетельствуют данные исследования РИА Новости*.
Обновлено вчера в 18:28
Экономика

EVRAZ в 1 квартале увеличил производство стали на 12,4%

В 1 квартале 2019 года консолидированное производство стали EVRAZ выросло на 12,4% до 3,5 млн тонн, преимущественно вследствие увеличения выплавки чугуна после завершения капитального ремонта доменной печи №3 на "ЕВРАЗ ЗСМК" в конце 4-го квартала 2018 года.
Обновлено в 02:16
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России

Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено вчера в 09:00
Футбол

«Спартак» предстанет перед фанатами после кадровых чисток в клубе

Первыми на газон стадиона в Оренбурге выйдут футболисты местного клуба и тульского «Арсенала».
Обновлено в 01:50
Политика

В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено вчера в 02:41
Баскетбол

Карри и Томпсон могут пропустить первый матч серии с «Хьюстоном»

Обновлено вчера в 02:15
Общество

За сутки в Екатеринбурге выпало 90% месячной нормы осадков

Обновлено в 02:29
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено вчера в 01:58
Экономика

В России ввели лимиты на отправку денежных переводов в четыре страны

С 16 апреля работающие в России системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тыс. руб. в месяц) и Казахстан (до 150 тыс. руб.), сообщает газета «Ведомости».
Обновлено в 02:01
Футбол

Агент Рабио: «Президент „ПСЖ“ отравил команду ядом и разбил ее»

Мать и агент полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабио Вероника подвергла критике президента парижского клуба Нассера аль-Хелаифи.
Обновлено в 02:30
Авто

Девять крымских мостов: сколько россияне тратят на ремонт машин

Российские автомобилисты в 2018 году потратили на автозапчасти и услуги по ремонту своих автомобилей порядка 2 трлн рублей, говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат», с которым ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 17:02
Авто

Названа дата презентации нового кросс-купе Renault Arkana

Официальная презентация серийного купе-кроссовера Renaut Arkana состоится 22 мая 2019 года на специальном мероприятии в Москве.
Обновлено вчера в 07:20
Футбол

«Реал» проиграл последней команде Примеры «Райо Вальекано»

«Реал» уступил «Райо Вальекано» в гостевом матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 0:1.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия

Неизвестный открыл огонь возле церкви в Балтиморе

Известно, что вооруженный человек открыл огонь по людям во время пикника в западной части города.
Обновлено вчера в 21:57
Экономика

Житель Брянска рассказал, как его обманули в банке

Житель Брянска рассказал, как его обманули в банке.
Обновлено в 01:15
Общество

«Ъ»: МВД попросило доступ к врачебной тайне

Российское МВД попросила вице-премьера Татьяну Голикову разрешить получать данные о пациентах, которые являются врачебной тайной.
Обновлено в 02:35
Политика

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Шоу-бизнес

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными авто

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными автомобилями.
Обновлено вчера в 12:18
Финансы

Россия за годы санкций уменьшила долю расчетов в долларах почти на 13%

С момента введения антироссийских санкций РФ снизила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, об этом свидетельствуют данные исследования FinExpertiza.
Обновлено в 01:18
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