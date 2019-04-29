Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиянКоммерсантъ 01:50
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
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Кино
Лидер Китая Си Цзиньпин оказался поклонником «Игры престолов»
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия
Мина взорвалась на Октябрьской набережной в Петербурге
По некоторым данным, в результате инцидента пострадал один мужчина. Предполагается, что взорвалась мина времен ВОВ, уточнил источник.
Обновлено вчера в 09:23
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
Госдума предложила сократить рабочую неделю в зимнее время
Чтобы поднять коэффициент полезного действия (КПД) населения России, депутат Госдумы Виталий Милонов выдвинул предложение сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено в 02:32
Технологии
«Первый канал» привлек Group-IB для проверки результатов голосования шоу «Голос.Дети»
Экспертам Group-IB предстоит провести независимое расследование, оценить информационную безопасность системы подсчета голосов, проанализировать звонки и СМС-сообщения на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других приемов недобросовестной конкуренции.
Обновлено вчера в 17:55
Культура
Как дочь Алсу вообще могла победить на «Голосе», проболтался Нагиев
Ранее Нагиев заявил об ударе по репутации из-за победы дочери Алсу на "Голосе".
Обновлено в 00:33
Экономика
Группа «Сафмар» купила контрольный пакет Афипского НПЗ за $20 млн
Зампредседателя правления банка «Уралсиб» Евгений Коган, сын основного владельца банка Владимира Когана, продал контрольный пакет Афипского НПЗ структуре группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:06
Транспорт
Движение в Новокрымском проезде ограничено в связи с укладкой асфальта
Движение в Новокрымском проезде в центре Москвы ограничено в связи с укладкой асфальта.
Обновлено в 02:35
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:39
Гаджеты
Оператор Tele2 впервые в РФ предложил пользователям перейти на eSIM
Мобильный оператор Tele2 впервые в России предложил пользователям технологию eSIM (embedded Sim, встроенная сим-карта), сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 02:31
Авто
Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Покупку нового автомобиля за 500 тысяч рублей могут позволить себе наибольшее число жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки, Югры, Москвы, Магаданской и Сахалинской областей, лишь небольшой процент населения имеет такие возможности в Ингушетии, Чечне и Дагестане, свидетельствуют данные исследования РИА Новости*.
Обновлено вчера в 18:28
Экономика
EVRAZ в 1 квартале увеличил производство стали на 12,4%
В 1 квартале 2019 года консолидированное производство стали EVRAZ выросло на 12,4% до 3,5 млн тонн, преимущественно вследствие увеличения выплавки чугуна после завершения капитального ремонта доменной печи №3 на "ЕВРАЗ ЗСМК" в конце 4-го квартала 2018 года.
Обновлено в 02:16
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России
Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено вчера в 09:00
Футбол
«Спартак» предстанет перед фанатами после кадровых чисток в клубе
Первыми на газон стадиона в Оренбурге выйдут футболисты местного клуба и тульского «Арсенала».
Обновлено в 01:50
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено вчера в 02:41
Баскетбол
Карри и Томпсон могут пропустить первый матч серии с «Хьюстоном»
Обновлено вчера в 02:15
Общество
За сутки в Екатеринбурге выпало 90% месячной нормы осадков
Обновлено в 02:29
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено вчера в 01:58
Экономика
В России ввели лимиты на отправку денежных переводов в четыре страны
С 16 апреля работающие в России системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тыс. руб. в месяц) и Казахстан (до 150 тыс. руб.), сообщает газета «Ведомости».
Обновлено в 02:01
Футбол
Агент Рабио: «Президент „ПСЖ“ отравил команду ядом и разбил ее»
Мать и агент полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабио Вероника подвергла критике президента парижского клуба Нассера аль-Хелаифи.
Обновлено в 02:30
Авто
Девять крымских мостов: сколько россияне тратят на ремонт машин
Российские автомобилисты в 2018 году потратили на автозапчасти и услуги по ремонту своих автомобилей порядка 2 трлн рублей, говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат», с которым ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 17:02
Авто
Названа дата презентации нового кросс-купе Renault Arkana
Официальная презентация серийного купе-кроссовера Renaut Arkana состоится 22 мая 2019 года на специальном мероприятии в Москве.
Обновлено вчера в 07:20
Футбол
«Реал» проиграл последней команде Примеры «Райо Вальекано»
«Реал» уступил «Райо Вальекано» в гостевом матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 0:1.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
Неизвестный открыл огонь возле церкви в Балтиморе
Известно, что вооруженный человек открыл огонь по людям во время пикника в западной части города.
Обновлено вчера в 21:57
Экономика
Житель Брянска рассказал, как его обманули в банке
Житель Брянска рассказал, как его обманули в банке.
Обновлено в 01:15
Общество
«Ъ»: МВД попросило доступ к врачебной тайне
Российское МВД попросила вице-премьера Татьяну Голикову разрешить получать данные о пациентах, которые являются врачебной тайной.
Обновлено в 02:35
Политика
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Шоу-бизнес
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными авто
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными автомобилями.
Обновлено вчера в 12:18
Финансы
Россия за годы санкций уменьшила долю расчетов в долларах почти на 13%
С момента введения антироссийских санкций РФ снизила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, об этом свидетельствуют данные исследования FinExpertiza.
Обновлено в 01:18