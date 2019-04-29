Общество

Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиянКоммерсантъ 01:50

В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
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Более двух миллионов записей с персональными данными оказалось в открытом доступе на сетевых торговых площадках

Эхо Москвы08:03

РБК: более 2 млн паспортных данных россиян оказались в свободном доступе на торговых площадках

БИЗНЕС Online01:30

СМИ: на сетевых торговых площадках нашли крупную утечку данных

Московский Комсомолец03:26

СМИ: торговые сети хранят в открытом доступе личные данные россиян

ТК Звезда03:09

Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян

Коммерсантъ01:50

РБК: персональные данные 2,2 млн россиян оказались доступны на сетевых торговых площадках

ТАСС05:30

На сетевых торговых площадках обнаружили утечку данных 2,2 млн паспортов

РБК00:32
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 09:21, Ашберн
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
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Россиянин Юрий Картыжев, впервые признанный судом виновным в нарушении нового закона о неуважении к власти, обжаловал решение суда.
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Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области

В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
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Внешняя торговля РФ подтверждает реальность ухода от доллара

Сокращение доли расчетов в долларах Россия за годы существования санкций с 2013 по 2018 годы сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, увеличив долю в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно.
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Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться

Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
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Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля

В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
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Актер Артем Ткачук ранен ножом в Неаполе

Актер украинского происхождения Артем Ткачук получили ножевое ранение в Неаполе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
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На карантин из-за пневмонии закрыли школу в Волгограде

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Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием

Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.
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В «Игре престолов» нашли плагиат русских народных сказок

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Роман Широков покинул пост спортивного директора «Динамо»

Бывший полузащитник сборной Росси Роман Широков покинул пост спортивного директора московского "Динамо".
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Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»

Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.
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Xiaomi советует свои смартфоны любителям супружеских измен

Компания Xiaomi выбрала интересный подход для продвижения одного из своих смартфонов.
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