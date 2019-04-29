Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиянКоммерсантъ 01:50
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 04:52, Ашберн
Происшествия
Футболист сборной Чехии погиб из-за заснувшего за рулем водителя
Автобус перевернулся на дороге, в результате чего семеро футболистов получили повреждения. Наиболее серьезно пострадал именно Шурал.
Обновлено в 03:43
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Общество
Россияне назвали возможный способ накрутки голосов в шоу «Голос. Дети»
Россияне обвиняют дочь Алсу Микеллу Абрамову в накрутке голосов.
Обновлено вчера в 12:25
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено вчера в 05:13
Экономика
Счетная палата нашла нарушения при строительстве петербургского метро
При проверке строительства новых станций Санкт-Петербургского метрополитена к чемпионату мира по футболу 2018 года аудиторы Счетной палаты (СП) РФ выявили нарушения: стоимость контракта при общем объеме 33,9 млрд рублей была завышена на 233,2 млн рублей (то есть на 0,67%).
Обновлено в 01:54
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия
Кипрский маньяк утопил тела своих жертв в ядовитом озере
Обновлено в 02:35
Энергетика
«Газпром» в 2018 году удвоил свою прибыль
За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Транспорт
В ГИБДД придумали, как собирать с водителей больше штрафов
Водители притормаживают перед камерой, но потом снова набирают скорость.
Обновлено вчера в 01:31
Автоспорт
Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку
Обновлено вчера в 16:33
Политика
Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява
Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro).
Обновлено в 04:17
Энергетика
«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по спору с «Нафтогазом»
Компания «Газпром» 15 апреля обратилась в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста активов по заявлению «Нафтогаза».
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Турции покончил с собой подозреваемый в шпионаже в пользу ОАЭ
Турция задержала двух человек, подозреваемых в шпионской деятельности в пользу Объединенных Арабских Эмиратов.
Обновлено в 04:41
Культура
На шоу «Голос. Дети» началась проверка после победы дочери Алсу
Проверка началась в ночь на субботу, причины ее пока неизвестны, пишет Газета.ру.
Обновлено 27 апреля в 05:44
Религия
Как изменится порядок молитв после Пасхи
После Пасхи привычный порядок молитв немного изменится.
Обновлено вчера в 11:15
Игры
Фаталити за всю историю Mortal Kombat показали в одном видео
Обновлено в 00:50
Происшествия
Неизвестный открыл огонь возле церкви в Балтиморе
Известно, что вооруженный человек открыл огонь по людям во время пикника в западной части города.
Обновлено вчера в 21:57
Кино
Дочь Джонни Деппа сыграет в космической драме «Путешественники»
Актриса Лили-Роуз Мелодии Депп — дочь Джонни Деппа — сыграет в фантастическом драматическом триллере «Путешественники», пишет Deadline.
Обновлено вчера в 16:08
Общество
«Ъ»: МВД попросило доступ к врачебной тайне
Российское МВД попросила вице-премьера Татьяну Голикову разрешить получать данные о пациентах, которые являются врачебной тайной.
Обновлено в 02:35
Экономика
ФТС предложила повысить импортные пошлины на часть продуктового сырья
Федеральная таможенная служба России (ФТС) предложила повысить импортные пошлины на отдельные виды продовольственного сырья.
Обновлено вчера в 19:43
Технологии
Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim
Tele2 предложит разные сценарии перехода на eSim, но при каждом абоненту пока все же придется посетить салон оператора и получить сначала физическую сим-карту.
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие
Президенты США в армии не служили, но войны развязывают по всему миру
Билл Клинтон правил Америкой с 1993 по 2001 годы. При Клинтоне США воевали в Персидском заливе, бомбили Ирак, уничтожили Югославию.
Обновлено в 00:07
Финансы
Рубль нашел временную поддержку
Перед основной фазой ослабления рубля курс доллара должен вернутся в зону 64,15—64,30 руб.
Обновлено в 00:09
Происшествия
В Туве подросток подорвался на военном полигоне
Обновлено в 01:52
Происшествия
Петербуржец заявил о краже у него иконы XVII века
Обновлено в 03:11