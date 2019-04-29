Общество

Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиянКоммерсантъ 01:50

В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
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Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян

Коммерсантъ01:50

СМИ: торговые сети хранят в открытом доступе личные данные россиян

ТК Звезда03:09

Утечку более 2 млн паспортных данных россиян обнаружили на сетевых торговых площадках

ФАН02:24

СМИ: на сетевых торговых площадках нашли крупную утечку данных

Московский Комсомолец03:26

РБК: более 2 млн паспортных данных россиян оказались в свободном доступе на торговых площадках

БИЗНЕС Online01:30

Электронные торговые площадки выложили в открытый доступ более двух миллионов паспортных данных

Эхо Москвы01:16

На сетевых торговых площадках обнаружили утечку 2,2 млн паспортных данных

РБК00:32
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Происшествия

Футболист сборной Чехии погиб из-за заснувшего за рулем водителя

Автобус перевернулся на дороге, в результате чего семеро футболистов получили повреждения. Наиболее серьезно пострадал именно Шурал.
Обновлено в 03:43
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая

С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Общество

Россияне назвали возможный способ накрутки голосов в шоу «Голос. Дети»

Россияне обвиняют дочь Алсу Микеллу Абрамову в накрутке голосов.
Обновлено вчера в 12:25
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено вчера в 05:13
Экономика

Счетная палата нашла нарушения при строительстве петербургского метро

При проверке строительства новых станций Санкт-Петербургского метрополитена к чемпионату мира по футболу 2018 года аудиторы Счетной палаты (СП) РФ выявили нарушения: стоимость контракта при общем объеме 33,9 млрд рублей была завышена на 233,2 млн рублей (то есть на 0,67%).
Обновлено в 01:54
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Россиян ждет двухдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия

Кипрский маньяк утопил тела своих жертв в ядовитом озере

Обновлено в 02:35
Энергетика

«Газпром» в 2018 году удвоил свою прибыль

За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Происшествия

Суд признал отца полковника Захарченко виновным в растрате

Обновлено в 03:36
Транспорт

В ГИБДД придумали, как собирать с водителей больше штрафов

Водители притормаживают перед камерой, но потом снова набирают скорость.
Обновлено вчера в 01:31
Автоспорт

Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку

Обновлено вчера в 16:33
Политика

Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява

Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro).
Обновлено в 04:17
Энергетика

«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по спору с «Нафтогазом»

Компания «Газпром» 15 апреля обратилась в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста активов по заявлению «Нафтогаза».
Обновлено в 03:44
Происшествия

В Турции покончил с собой подозреваемый в шпионаже в пользу ОАЭ

Турция задержала двух человек, подозреваемых в шпионской деятельности в пользу Объединенных Арабских Эмиратов.
Обновлено в 04:41
Авто

Jaguar Land Rover будет платить водителям за информацию о поездках

Обновлено в 03:03
Культура

На шоу «Голос. Дети» началась проверка после победы дочери Алсу

Проверка началась в ночь на субботу, причины ее пока неизвестны, пишет Газета.ру.
Обновлено 27 апреля в 05:44
Происшествия

В Москве восстановили движение по Новокрымскому проезду и Остоженке

Обновлено в 04:07
Религия

Как изменится порядок молитв после Пасхи

После Пасхи привычный порядок молитв немного изменится.
Обновлено вчера в 11:15
Игры

Фаталити за всю историю Mortal Kombat показали в одном видео

Обновлено в 00:50
Происшествия

Неизвестный открыл огонь возле церкви в Балтиморе

Известно, что вооруженный человек открыл огонь по людям во время пикника в западной части города.
Обновлено вчера в 21:57
Шоу-бизнес

Дочь Рождественского назвала «Голос. Дети» школой лицемерия

Обновлено в 04:43
Кино

Дочь Джонни Деппа сыграет в космической драме «Путешественники»

Актриса Лили-Роуз Мелодии Депп — дочь Джонни Деппа — сыграет в фантастическом драматическом триллере «Путешественники», пишет Deadline.
Обновлено вчера в 16:08
Общество

«Ъ»: МВД попросило доступ к врачебной тайне

Российское МВД попросила вице-премьера Татьяну Голикову разрешить получать данные о пациентах, которые являются врачебной тайной.
Обновлено в 02:35
Футбол

Адвокат Кокорина: странно, что потерпевшие не реагируют на извинения

Обновлено в 02:50
Экономика

ФТС предложила повысить импортные пошлины на часть продуктового сырья

Федеральная таможенная служба России (ФТС) предложила повысить импортные пошлины на отдельные виды продовольственного сырья.
Обновлено вчера в 19:43
Технологии

Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim

Tele2 предложит разные сценарии перехода на eSim, но при каждом абоненту пока все же придется посетить салон оператора и получить сначала физическую сим-карту.
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие

Президенты США в армии не служили, но войны развязывают по всему миру

Билл Клинтон правил Америкой с 1993 по 2001 годы. При Клинтоне США воевали в Персидском заливе, бомбили Ирак, уничтожили Югославию.
Обновлено в 00:07
Финансы

Рубль нашел временную поддержку

Перед основной фазой ослабления рубля курс доллара должен вернутся в зону 64,15—64,30 руб.
Обновлено в 00:09
Происшествия

В Туве подросток подорвался на военном полигоне

Обновлено в 01:52
Происшествия

Петербуржец заявил о краже у него иконы XVII века

Обновлено в 03:11
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