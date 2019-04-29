Общество

Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиянКоммерсантъ 01:50

В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
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РБК: персональные данные 2,2 млн россиян оказались доступны на сетевых торговых площадках

ТАСС05:30

СМИ: на сетевых торговых площадках нашли крупную утечку данных

Московский Комсомолец03:26

Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян

Коммерсантъ01:50

СМИ: торговые сети хранят в открытом доступе личные данные россиян

ТК Звезда03:09

РБК: более 2 млн паспортных данных россиян оказались в свободном доступе на торговых площадках

БИЗНЕС Online01:30

Электронные торговые площадки выложили в открытый доступ более двух миллионов паспортных данных

Эхо Москвы01:16

На сетевых торговых площадках обнаружили утечку данных 2,2 млн паспортов

РБК00:32
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева: «Слезы душат, душа болит»

Обновлено в 04:30
Музыка

Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми

Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 07:31
Технологии

Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 03:18
Политика

Посол РФ рассказал о «личной химии» между Путиным и Ким Чен Ыном

Обновлено в 07:35
Спорт

Российская самбистка сломала в драке нос сопернице

Самбисток пришлось разнимать зрителям. В итоге Литвинцеву госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом носа.
Обновлено в 07:24
Экономика

Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться

Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Политика

Кремль отреагировал на заявление Зеленского о российских паспортах

В Кремле прокомментировали заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об упрощённой процедуре предоставления российского гражданства.
Обновлено в 05:34
Недвижимость

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%

ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
Обновлено в 03:39
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов выступит в Абу-Даби 7 сентября

Инсайдер Брэтт Окамото рассказал, что Хабиб Нурмагомедов будет драться 7 сентября. В UFC официально подтвердили эту информацию.
Обновлено в 06:06
Музыка

Пригожин объяснил победу дочери Алсу на детском «Голосе»

Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

К выборам в Москве привлекут «работников вахтового метода»

В Москве могут разрешить голосовать избирателям, работающим вахтовым методом и не имеющим возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.
Обновлено в 05:41
Политика

В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов

Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
Обновлено в 06:35
Экономика

Срыв сроков строительства ЦКАД обойдется РФ почти в 20 млрд рублей

Как отмечается, средства пойдут на возмещение концессионерам срыва сроков строительства кольцевой дороги.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес

В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой

В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Происшествия

В Непале 10 человек умерли от неизвестной болезни

В Непале зафиксирована смерть не менее 10 человек от неизвестной болезни.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес

Лободу засудят в Германии за опоздания на концерты

Организатор европейского тура певицы Светланы Лободы — компания Berin Iglesias Art — обратилась в немецкий суд федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия с требованием взыскать с артистки несколько десятков миллионов рублей за причинение вреда деловой репутации и финансовые потери.
Обновлено в 05:45
Экономика

Крупные платежные системы в России ограничили переводы в ряд стран

Платежные системы Western Union, "Золотая корона" и Contact ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам.
Обновлено в 03:20
Общество

Волгоград занял 11 место в рейтинге самых бедных городов России

Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых бедных городов России.
Обновлено в 06:12
Общество

Пассажиры Домодедова обнимут собак-терапевтов для снятия стресса

Обновлено в 05:23
Армия и оружие

Стал известен список военной техники на Параде Победы

В параде Победы 9 мая примет участие историческая и современная военная техника - всего 130 единиц, среди которых танки, бронетранспортеры, зенитные ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня.
Обновлено в 04:26
Общество

Апрель 2019 года в Москве стал самым сухим за последние 100 лет

Апрель 2019 года в Москве стал самым сухим за последние 100 лет, но в первой декаде мая пройдут дожди, которые восполнят недостаток влаги.
Обновлено в 03:16
Футбол

Матчи чемпионата Турции в память о Шурале начнутся с минуты молчания

Матчи чемпионата Турции по футболу с 29 апреля по 6 мая начнутся с минуты молчания.
Обновлено в 06:21
Экономика

«Экономическая бомба» устроит небывалый кризис

Экономисты отмечают, что рост мирового госдолга обусловлен политикой западных финансовых властей, которые активно печатают деньги для преодоления кризиса и усиления экономического роста.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Пассажиры автобуса сняли на видео, как родители напоили пивом детей

Обновлено в 06:10
Хоккей

Пять хоккеистов покинули расположение сборной России

С 1 по 5 мая национальная команда примет участие в заключительном этапе Еврохоккейтура — Чешских играх.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие

Россия не вошла в пятерку стран-лидеров по расходам на оборону

Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону, в этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованного 29 апреля.
Обновлено в 00:43
Общество

Путин вручил медали Героям Труда

Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле вручил медали пятерым россиянам, которым присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.
Обновлено в 06:59
Технологии

Оператор Tele2 впервые в РФ предложил пользователям перейти на eSIM

Мобильный оператор Tele2 впервые в России предложил пользователям технологию eSIM (embedded Sim, встроенная сим-карта), сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Обновлено в 03:00
Происшествия

Отца полковника Захарченко приговорили к 4 годам колонии за растрату

Обновлено в 06:19
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