Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиянКоммерсантъ 01:50
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Читать в источнике
Оценить63
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 07:47, Ашберн
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева: «Слезы душат, душа болит»
Обновлено в 04:30
Музыка
Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми
Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 07:31
Спорт
Российская самбистка сломала в драке нос сопернице
Самбисток пришлось разнимать зрителям. В итоге Литвинцеву госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом носа.
Обновлено в 07:24
Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Политика
Кремль отреагировал на заявление Зеленского о российских паспортах
В Кремле прокомментировали заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об упрощённой процедуре предоставления российского гражданства.
Обновлено в 05:34
Недвижимость
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%
ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
Обновлено в 03:39
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов выступит в Абу-Даби 7 сентября
Инсайдер Брэтт Окамото рассказал, что Хабиб Нурмагомедов будет драться 7 сентября. В UFC официально подтвердили эту информацию.
Обновлено в 06:06
Музыка
Пригожин объяснил победу дочери Алсу на детском «Голосе»
Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
К выборам в Москве привлекут «работников вахтового метода»
В Москве могут разрешить голосовать избирателям, работающим вахтовым методом и не имеющим возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.
Обновлено в 05:41
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
Обновлено в 06:35
Экономика
Срыв сроков строительства ЦКАД обойдется РФ почти в 20 млрд рублей
Как отмечается, средства пойдут на возмещение концессионерам срыва сроков строительства кольцевой дороги.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой
В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Непале 10 человек умерли от неизвестной болезни
В Непале зафиксирована смерть не менее 10 человек от неизвестной болезни.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес
Лободу засудят в Германии за опоздания на концерты
Организатор европейского тура певицы Светланы Лободы — компания Berin Iglesias Art — обратилась в немецкий суд федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия с требованием взыскать с артистки несколько десятков миллионов рублей за причинение вреда деловой репутации и финансовые потери.
Обновлено в 05:45
Экономика
Крупные платежные системы в России ограничили переводы в ряд стран
Платежные системы Western Union, "Золотая корона" и Contact ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам.
Обновлено в 03:20
Общество
Волгоград занял 11 место в рейтинге самых бедных городов России
Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых бедных городов России.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
Стал известен список военной техники на Параде Победы
В параде Победы 9 мая примет участие историческая и современная военная техника - всего 130 единиц, среди которых танки, бронетранспортеры, зенитные ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня.
Обновлено в 04:26
Общество
Апрель 2019 года в Москве стал самым сухим за последние 100 лет
Апрель 2019 года в Москве стал самым сухим за последние 100 лет, но в первой декаде мая пройдут дожди, которые восполнят недостаток влаги.
Обновлено в 03:16
Футбол
Матчи чемпионата Турции в память о Шурале начнутся с минуты молчания
Матчи чемпионата Турции по футболу с 29 апреля по 6 мая начнутся с минуты молчания.
Обновлено в 06:21
Экономика
«Экономическая бомба» устроит небывалый кризис
Экономисты отмечают, что рост мирового госдолга обусловлен политикой западных финансовых властей, которые активно печатают деньги для преодоления кризиса и усиления экономического роста.
Обновлено в 05:32
Хоккей
Пять хоккеистов покинули расположение сборной России
С 1 по 5 мая национальная команда примет участие в заключительном этапе Еврохоккейтура — Чешских играх.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие
Россия не вошла в пятерку стран-лидеров по расходам на оборону
Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону, в этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованного 29 апреля.
Обновлено в 00:43
Общество
Путин вручил медали Героям Труда
Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле вручил медали пятерым россиянам, которым присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.
Обновлено в 06:59
Технологии
Оператор Tele2 впервые в РФ предложил пользователям перейти на eSIM
Мобильный оператор Tele2 впервые в России предложил пользователям технологию eSIM (embedded Sim, встроенная сим-карта), сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 02:31