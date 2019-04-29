Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиянКоммерсантъ 01:50
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
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Политика
Порошенко уверен, что никто не сможет украсть у Украины её достижения
Президент Украины Пётр Порошенко верит, что никто не сможет украсть у страны её достижения.
Обновлено в 09:03
Политика
Путин приветствовал слова Зеленского о паспортах
Президент России Владимир Путин отреагировал на слова победившего во второму туре президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что украинская сторона будет предоставлять гражданство всем, "кто готов бороться за свободу".
Обновлено в 09:24
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Экономика
В мае пенсионерам проиндексируют пенсию
Инициатива коснётся только тех пенсионеров, которые не работают и получают меньше прожиточного минимума. Сегодня эта сумма — 8 846 рублей.
Обновлено в 10:43
Музыка
Пригожин усомнился в победе дочери Алсу на «Голосе»
Ранее сообщалось, что Алсу и ее дочь затравили в соцсетях после победы на "Голосе". "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию финала телешоу.
Обновлено 27 апреля в 09:11
Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 04:46
Политика
Штаб Зеленского поддержал иск о запрете выезда Порошенко за границу
В пятницу, 26 апреля окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск телеведущего Александра Дубинского о запрете выезда за границу Порошенко, главе его администрации Игорю Райнину и первому заместителю председателя фракции БПП в Верховной раде Игорю Кононенко сроком на один год после проведения парламентских и президентских выборов.
Обновлено в 08:57
Экономика
Россиянам пообещали увеличить зарплату
Лишь 5,3% от общего числа опрошенных компаний не собираются увеличивать зарплаты.
Обновлено в 05:03
Здоровье
Врач рассказал, как охладиться в жаркую погоду и не заболеть
Врач-терапевт общей практики медицинской клиники "Одонт" Амина Кузамишева рассказала, что для того, чтобы охладить помещение и не заболеть, нужно настроить кондиционер так, чтобы он направлял воздух вверх, сообщает РИАМО.
Обновлено в 05:24
Транспорт
Почти 5 млн автомобилей проехали по Крымскому мосту с момента открытия
«За 11,5 месяца по мосту в обе стороны проехало 4,8 млн транспортных средств, в том числе 450 грузовиков и 55 тыс. автобусов», — сообщили в инфоцентре.
Обновлено в 08:25
Политика
МВД подготовит новые жесткие меры для снижения смертности на дорогах
По словам главы МВД, в ведомстве рассчитывают, что «комплекс уже принятых и готовящихся мер позволит существенно сократить смертность на дорогах».
Обновлено в 08:52
Здоровье
Фанаты Елены Малышевой поддержали идею создания службы боли в России
Член центрального штаба ОНФ Елена Малышева заявила, что необходимость создания такой службы в стране давно назрела: Назрела необходимость создания службы боли, которой обучатся все специалисты, чья работа связана с болевым синдромом: анестезиологи, хирурги, неврологи и так далее.
Обновлено в 10:30
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Экономика
Банк России решил ограничить денежные переводы за границу
Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 08:06
Происшествия
Прокурор запросил три года колонии для повредившего картину Репина
Прокурор попросил приговорить Игоря Подпорина, обвиняемого в повреждении картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к трем годам колонии общего режима.
Обновлено в 09:53
Политика
Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев
Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.
Обновлено в 10:40
Общество
Шесть изменений, которые ожидают учеников России
Новшества появились по итогам форума «Национальные проекты – этап реализация» и направлены на изменения в сфере.
Обновлено в 07:14
Политика
Штаб Зеленского обвинил российские СМИ в сотрудничестве с Порошенко
Штаб победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского обвинил российские СМИ в сотрудничестве с окружением действующего главы государства Петра Порошенко, не указав, о каких конкретно СМИ идет речь.
Обновлено в 09:19
Здоровье
Врач посоветовал пить не больше ложки алкоголя в праздники
Алкоголь перерабатывается от 3 дней до 3 недель. И промежутки должны быть такими же.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Под Воронежем потушили пожар в распределительном центре сети «Магнит»
Крупный пожар в здании распределительного центра компании "Магнит" в Воронежской области полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:45
Кино
Фильм «Мстители: Финал» установил новый рекорд в мировом прокате
Фантастический блокбастер «Мстители: Финал» в первые четыре дня проката по всему миру собрал $644 млн и побил рекорд, установленный прошлым фильмом саги в апреле 2018 года.
Обновлено 27 апреля в 23:30
Политика
Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на Украину
Обновлено в 05:09
Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Политика
Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ
Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.
Обновлено в 10:10
Транспорт
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
Актер Артем Ткачук ранен ножом в Неаполе
Актер украинского происхождения Артем Ткачук получили ножевое ранение в Неаполе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес
Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами
Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:14
Финансы
Эксперт оценил дедолларизацию во внешней торговле России
Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Николай Трошин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил дедолларизацию во внешней торговле России.
Обновлено в 10:16