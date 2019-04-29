Общество

Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиянКоммерсантъ 01:50

В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
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Роскомнадзор проверит утечку данных на торговых онлайн-площадках

Московский Комсомолец10:37

Роскомнадзор потребовал у электронных маркетплейсов ответить за утечку

РБК09:53

Роскомнадзор послал запрос торговым онлайн-площадкам о возможном раскрытии данных граждан

ТАСС09:27

Роскомнадзор проверит торговые площадки из-за раскрытия персональных данных

ФедералПресс09:34

Роскомнадзор запросил данные сетевых торговых площадок после публикации личных данных россиян

Коммерсантъ09:34

Роскомнадзор отправил запрос торговым онлайн-площадкам о раскрытии информации граждан

Народные новости09:38

Более двух миллионов записей с персональными данными оказалось в открытом доступе на сетевых торговых площадках

Эхо Москвы08:03
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Политика

Порошенко уверен, что никто не сможет украсть у Украины её достижения

Президент Украины Пётр Порошенко верит, что никто не сможет украсть у страны её достижения.
Обновлено в 09:03
Политика

Путин приветствовал слова Зеленского о паспортах

Президент России Владимир Путин отреагировал на слова победившего во второму туре президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что украинская сторона будет предоставлять гражданство всем, "кто готов бороться за свободу".
Обновлено в 09:24
Политика

Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Экономика

В мае пенсионерам проиндексируют пенсию

Инициатива коснётся только тех пенсионеров, которые не работают и получают меньше прожиточного минимума. Сегодня эта сумма — 8 846 рублей.
Обновлено в 10:43
Музыка

Пригожин усомнился в победе дочери Алсу на «Голосе»

Ранее сообщалось, что Алсу и ее дочь затравили в соцсетях после победы на "Голосе". "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию финала телешоу.
Обновлено 27 апреля в 09:11
Технологии

Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 04:46
Политика

Штаб Зеленского поддержал иск о запрете выезда Порошенко за границу

В пятницу, 26 апреля окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск телеведущего Александра Дубинского о запрете выезда за границу Порошенко, главе его администрации Игорю Райнину и первому заместителю председателя фракции БПП в Верховной раде Игорю Кононенко сроком на один год после проведения парламентских и президентских выборов.
Обновлено в 08:57
Экономика

Россиянам пообещали увеличить зарплату

Лишь 5,3% от общего числа опрошенных компаний не собираются увеличивать зарплаты.
Обновлено в 05:03
Здоровье

Врач рассказал, как охладиться в жаркую погоду и не заболеть

Врач-терапевт общей практики медицинской клиники "Одонт" Амина Кузамишева рассказала, что для того, чтобы охладить помещение и не заболеть, нужно настроить кондиционер так, чтобы он направлял воздух вверх, сообщает РИАМО.
Обновлено в 05:24
Политика

Россия не ждет приезда зарубежных лидеров на празднование Дня Победы

Обновлено в 09:34
Транспорт

Почти 5 млн автомобилей проехали по Крымскому мосту с момента открытия

«За 11,5 месяца по мосту в обе стороны проехало 4,8 млн транспортных средств, в том числе 450 грузовиков и 55 тыс. автобусов», — сообщили в инфоцентре.
Обновлено в 08:25
Политика

МВД подготовит новые жесткие меры для снижения смертности на дорогах

По словам главы МВД, в ведомстве рассчитывают, что «комплекс уже принятых и готовящихся мер позволит существенно сократить смертность на дорогах».
Обновлено в 08:52
Здоровье

Фанаты Елены Малышевой поддержали идею создания службы боли в России

Член центрального штаба ОНФ Елена Малышева заявила, что необходимость создания такой службы в стране давно назрела: Назрела необходимость создания службы боли, которой обучатся все специалисты, чья работа связана с болевым синдромом: анестезиологи, хирурги, неврологи и так далее.
Обновлено в 10:30
Транспорт

Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение

На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Экономика

Банк России решил ограничить денежные переводы за границу

Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 08:06
Происшествия

Прокурор запросил три года колонии для повредившего картину Репина

Прокурор попросил приговорить Игоря Подпорина, обвиняемого в повреждении картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к трем годам колонии общего режима.
Обновлено в 09:53
Политика

Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев

Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Отца полковника Захарченко приговорили к 4 годам колонии за растрату

Обновлено в 06:19
Общество

Шесть изменений, которые ожидают учеников России

Новшества появились по итогам форума «Национальные проекты – этап реализация» и направлены на изменения в сфере.
Обновлено в 07:14
Политика

Штаб Зеленского обвинил российские СМИ в сотрудничестве с Порошенко

Штаб победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского обвинил российские СМИ в сотрудничестве с окружением действующего главы государства Петра Порошенко, не указав, о каких конкретно СМИ идет речь.
Обновлено в 09:19
Здоровье

Врач посоветовал пить не больше ложки алкоголя в праздники

Алкоголь перерабатывается от 3 дней до 3 недель. И промежутки должны быть такими же.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Под Воронежем потушили пожар в распределительном центре сети «Магнит»

Крупный пожар в здании распределительного центра компании "Магнит" в Воронежской области полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:45
Кино

Фильм «Мстители: Финал» установил новый рекорд в мировом прокате

Фантастический блокбастер «Мстители: Финал» в первые четыре дня проката по всему миру собрал $644 млн и побил рекорд, установленный прошлым фильмом саги в апреле 2018 года.
Обновлено 27 апреля в 23:30
Политика

Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на Украину

Обновлено в 05:09
Экономика

Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться

Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Политика

Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ

Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.
Обновлено в 10:10
Транспорт

Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу

Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия

Актер Артем Ткачук ранен ножом в Неаполе

Актер украинского происхождения Артем Ткачук получили ножевое ранение в Неаполе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес

Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами

Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:14
Финансы

Эксперт оценил дедолларизацию во внешней торговле России

Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Николай Трошин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил дедолларизацию во внешней торговле России.
Обновлено в 10:16
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