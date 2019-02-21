Общество

Сеть магазинов «Магнит» представила новый брендКубанские новости 09:32

Изменился и логотип бренда - теперь это буква «М» в красном обрамлении. Как ранее сообщали «Кубанские новости», розничная сеть «Магнит» поднялась на 51-е место в топ-250 крупнейших мировых ретейлеров Global Powers of Retailing, составленном международной консалтинговой компанией Deloitte.
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Сеть «Магнит» провела ребрендинг

Коммерсантъ11:24

«Магнит» вводит единый бренд для всех своих магазинов

Интерфакс07:09

У «Магнита» обновился логотип

Ведомости07:59

«Магнит» объявил о запуске нового бренда

РИА Новости09:10

«Магнит» объявил о ребрендинге

РБК06:50

«Магнит» объединяет все свои магазины под одним брендом

Московский Комсомолец05:54

ПАО «Магнит» запускает единый бренд для всей семьи магазинов

ADVIS.ru02:28
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Футбол

Зенит — Фенербахче 3:1

Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун сыграет с первых минут в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со стамбульским "Фенербахче", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено в 14:59
Спорт

Медведева лидирует после короткой программы в Финале Кубка России

Обновлено в 12:42
Космос

«Роскосмос» объявил о штатном пуске ракеты со спутником Egyptsat-A

Обновлено в 13:34
Спорт

Устюгова дисквалифицировали после конфликта с Клебо на чемпионате мира

Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован после конфликта с представителе Норвегии Йоханнесом Клэбо на чемпионате мира в австрийском Зеефельде, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:40
Транспорт

Первый пассажирский поезд проедет по Крымскому мосту 8 декабря

Обновлено в 15:22
Экономика

В ПФР разъяснили новые правила индексации пенсий

Индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.
Обновлено в 06:45
Политика

Мадуро объявил о закрытии границы Венесуэлы с Бразилией

Обновлено в 12:49
Политика

Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы

"Призывать в 2019 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных Силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в тексте документа.
Обновлено в 10:43
Политика

Захарова исключила повторение провокаций в Керченском проливе

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявила, что Москва не допустит новых провокаций в Керченском проливе.
Обновлено в 15:37
Авто

УАЗ Hunter отнесли к категории грузовиков

Обновлено в 12:09
Политика

На сторону Гуайдо перешли 11 венесуэльских дипломатов в Вашингтоне

Пятая часть всех работающих в США венесуэльских дипломатов поддержала оппозиционного лидера латиноамериканской страны Хуана Гуайдо.
Обновлено в 15:09
Культура

Скончалась актриса сериала «Глухарь» Дарья Егорычева

Актриса Дарья Егорычева, известная по сериалу "Глухарь", скончалась на 38-м году жизни в ночь на 21 февраля.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие

Найден дневник Малиновского с объяснением причин неудач в начале войны

Маршал Советского Союза Родион Малиновский считал главными причинами поражений Красной армии в начале Великой Отечественной войны с ошибками и непрофессиональными действиями командования.
Обновлено в 15:49
Происшествия

В Каталонии около 30 человек пострадали в результате столкновений

В Каталонии 28 человек получили ранения в ходе столкновений протестующих с местной полицией Mossos d'Esquadra, сообщили в совете внутренних дел женералитета.
Обновлено в 08:49
Футбол

Айнтрахт — Шахтер 4:1

Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обновлено в 11:06
Политика

Верзилов: убийцы российских журналистов в ЦАР прилетели из Донбасса

Убийцы российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева прилетели в ЦАР из Донбасса и улетели обратно после преступления.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес

Представитель Пугачевой опровергла срочную операцию артистки

Елена Чупракова, концертный директор российской певицы Аллы Пугачевой, опровергла появившуюся в Сети информацию о том, что артистке провели срочную операцию на сердце.
Обновлено в 10:37
Политика

Порошенко призвал лишить Россию права вето в Совбезе ООН

По словам господина Порошенко, за агрессивное поведение РФ в 1939 году исключили из Лиги Наций.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия

В Москве дагестанского блогера арестовали по подозрению в терроризме

Мещанский суд Москвы арестовал дагестанского блогера Алибека Мирзеханова, подозреваемого в участии в террористической группировке "Исламское государство"* и вербовке новых сторонников, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:49
Общество

Децл успел назвать наследника перед смертью

«Кирилл незадолго до трагического дня озвучил свою волю в отношении своих прав: он попросил помочь подготовить документы таким образом, чтобы доход от управления правами на музыку, видео, товарные знаки и мерч поступал в пользу его сына», — написал он, пояснив, что таким образом Децл хотел защитить эти права от «нечестных действий третьих лиц и необдуманных решений».
Обновлено в 09:56
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал националиста до 22 марта

Под арестом фигурант уголовного дела останется до 22 марта.
Обновлено в 15:47
Общество

В Петербурге при проверке мясокомбината обнаружили крысиные норы

Прокуратура Московского района совместно с территориальным отделом Роспотребнадзора нашли многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при проверке мясокомбината "БиоРМ", где мясо хранилось при комнатной температуре, а в помещениях обнаружились крысиные норы, сообщает надзорное ведомство Петербурга.
Обновлено в 15:33
Общество

Елена Малышева неожиданно отреагировала на критику «танца матки»

Телеведущая Елена Малышева отреагировала на критику и призывы отстранить ее от эфиров после того, как как в одном из выпусков ее программы "Жить здорово!" актриса Светлана Галка выступила с песней и танцем в костюме матки.
Обновлено в 15:53
Футбол

В ЦСКА может перейти бразильский хавбек из «Васко да Гамы»

Обновлено вчера в 21:46
Спорт

Дмитрий Малышко выиграл золото ЧЕ по биатлону

Обновлено в 10:25
Общество

Forbes: в России появилась вторая женщина-миллиардер

Владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала второй женщиной-миллиардером в России, сообщает Forbes.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес

Собчак обвинила Шнурова в блокировке ее интервью с экс-супругой. Музыкант счел ведущую безграмотной

Телеведущая Ксения Собчак обвинила лидера музыкальной группы «Ленинград» Сергея Шнурова в блокировке ее интервью с бывшей супругой музыканта Матильдой.
Обновлено в 15:56
Политика

Назарбаев отправил правительство в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства республики.
Обновлено в 09:22
Автоспорт

Хюлкенберг лидирует в четвёртый день тестов

Вся программа поляка на первых тестах из-за задержки с новой машиной Williams ограничилась половиной дня и 48 кругами.
Обновлено в 12:01
Главное