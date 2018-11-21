Экономика
Британская компания Kingfisher, владеющая сетью Castorama, решила свернуть бизнес в некоторых странах, в том числе и в России,сообщает РИА "Новости". Кроме России ретейлер закрывает магазины в Испании и Португалии.
Газета.Ru06:46
с чего всё началось
Ритейлер нацелен на выстраивание сильного бизнеса в долгосрочной перспективе и как часть этого плана принял решение уйти с рынков России, Испании и Португалии, чтобы сконцентрироваться на ключевых рынках, где у него уже есть лидерская позиция или есть перспективы занять ее, сказала гендиректор Kingfisher Вероник Лори, чьи слова приводятся в сообщении компании.Интерфакс03:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 06:59, Ашберн
Экономика
Госдума приняла бюджет на 2019–2021 годы
Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Обновлено в 06:55
Экономика
ОЭСР ухудшила прогноз роста экономики России на 2018 год
Базовый прогноз Минэкономразвития России предусматривает рост ВВП по итогам 2018 г. на 1,8%, в 2019 г. – 1,3%, в 2020 г. – 2%.
Обновлено в 06:44
Финансы
Набиуллина заявила о необходимости умеренно жесткой политики ЦБ
Председатель ЦБ отметила, что «выбор конкретных шагов в денежно-кредитной политике будет осуществляться с учетом практической реализации тех или иных рисков и их влияния на инфляционные ожидания».
Обновлено в 06:44
Энергетика
Цены на нефть начали восстанавливаться после обвала накануне
Цены на нефть эталонных марок пытаются отыграть падение накануне, вызванное неопределенностью в отношении планов ОПЕК относительно сокращения добычи.
Обновлено в 06:43
Энергетика
Верховный суд Украины отклонил жалобу «Газпрома» на взыскание $6 млрд
Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу «Газпрома» на решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о взыскании с компании штрафа и пени на общую сумму 171 млрд грн ($6,1 млрд).
Обновлено в 06:51
Экономика
ЦБ сообщил о проблемах в работе с китайскими банками из-за санкций
"Несмотря на широкую корреспондентскую сеть и рост объемов расчетов в национальных валютах, есть круг проблем, которые связаны с тем, что ряд китайских коммерческих банков расширительно интерпретирует те ограничительные меры, которые применяются в отношении России", - сказал Данилов в ходе конференции "Российский рынок капитала".
Обновлено в 06:28
Экономика
Каждый десятый россиянин оплачивает имущественные налоги с опозданием
Имущественные налоги с опозданием оплачивает каждый десятый житель России, свидетельствуют данные исследования Сбербанка.
Обновлено в 06:22
Экономика
В России введут маркировку черной икры
Маркироваться будет не только черная икра, но и «мясо осетровых рыб», уточнил он.
Обновлено в 06:45
Экономика
Правительство выделит 20 млрд рублей на создание безбарьерной среды
Правительство в ближайшие годы планирует выделить порядка 20 млрд рублей на создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:56
Энергетика
«Газпром» заключил крупнейшую трубную сделку
"Газпром" официально сообщил о заключении крупнейшего в истории закупок труб большого диаметра группы контракта на поставку ТБД - на 41,21 млрд рублей и 500 тысяч тонн с АО "Загорский трубный завод".
Обновлено в 06:51
Экономика
Кириенко заявил о способности государства и IT-отрасли договариваться
Государство и IT-отрасль в России слышат друг друга и способны договариваться, заявил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.
Обновлено в 06:12
Энергетика
«Газпром» поставил в Европу в 2018 году в сто раз больше газа, чем США
С января по октябрь «Газпром» поставил в Европу в сто раз больше трубопроводного газа, чем США сжиженного природного газа (СПГ), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:01
Экономика
Горнолыжный курорт «Роза Хутор» заинтересовал инвесторов из ОАЭ
"Туристы не только из России, но и со всего мира демонстрируют к нему интерес, поэтому здесь совместная работа с партнерами из Эмиратов будет успешной и принесет интересный доход тем инвесторам, которые реализуют этот проект на высоком уровне качества", - считает М.Орешкин.
Обновлено в 06:25
Экономика
Розничная продажа алкоголя в России за 10 месяцев выросла почти на 10%
Розничная продажа алкогольной продукции (за исключением пива, сидра и медовухи) в России с января по октябрь 2018 года выросла на 9,7% по сравнению с аналогичными периодом прошлого года и составила 166,7 млн декалитров, сообщили «Интерфаксу» в Национальном союзе защиты прав потребителей.
Обновлено в 05:54
Экономика
Госдума расширяет полномочия правительства в маркировке товаров
Законопроект о создании информационной системы мониторинга товаров, подлежащих маркировке, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.
Обновлено в 06:41