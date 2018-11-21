Экономика
Британский ретейлер Kingfisher, владеющий сетью гипермаркетов Castorama, решил уйти с российского рынка, говорится в пресс-релизе по операционным результатам компании. Кроме того, ретейлер покинет рынки Испании и Португалии.
РИА Новости08:53
с чего всё началось
Ритейлер нацелен на выстраивание сильного бизнеса в долгосрочной перспективе и как часть этого плана принял решение уйти с рынков России, Испании и Португалии, чтобы сконцентрироваться на ключевых рынках, где у него уже есть лидерская позиция или есть перспективы занять ее, сказала гендиректор Kingfisher Вероник Лори, чьи слова приводятся в сообщении компании.Интерфакс03:36
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