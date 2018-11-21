Экономика

Сеть гипермаркетов Castorama уйдет из России
РИА Новости
08:53

Британский ретейлер Kingfisher, владеющий сетью гипермаркетов Castorama, решил уйти с российского рынка, говорится в пресс-релизе по операционным результатам компании. Кроме того, ритейлер покинет рынки Испании и Португалии.
РИА Новости08:53
с чего всё началось
Владелец сети гипермаркетов Castorama британская компания Kingfisher объявила о закрытии своих магазинов в России, Испании и Португалии, говорится
 в ее отчете за третий квартал.
РБК04:51

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Сеть гипермаркетов Castorama уйдет из России

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Французская компания, специализирующаяся на продажах товаров для дома, в том числе строительного ассортимента. Входит в состав британской корпорации Kingfisher.
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