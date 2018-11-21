с чего всё началось

Британский ретейлер Kingfisher, владеющий сетью гипермаркетов Castorama, решил уйти с российского рынка, говорится в пресс-релизе по операционным результатам компании. Кроме того, ритейлер покинет рынки Испании и Португалии.

Экономика Экономика Госдума утвердила бюджет на 2019–2021 годы Бюджет на 2019 - 2021 годы одобрен Госдумой в среду 21 ноября третьем и последнем чтении.

Энергетика Энергетика Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за низкие цены на нефть Президент США Дональд Трамп выразил благодарность Саудовской Аравии за низкие цены на нефть, а также призвал к дальнейшему их снижению.

Экономика Экономика ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России в 2018 году до 1,6% В этом году ВВП увеличится на 1,6% вместо ожидавшихся в сентябре 1,8%, сообщается в отчете ОЭСР. В 2019 году ожидается рост на 1,5%.

Финансы Финансы Минфин разместил ОФЗ выпуска 26223 на 10 млрд рублей Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26223 (с погашением 28 февраля 2024 г.) на сумму 10 млрд рублей, сообщается на сайте Минфина.

Экономика Экономика IKEA объявила о сокращениях сотрудников в России в ближайшие два года Ретейлер IKEA сократит в России в ближайшие два года 3-5% должностей, которые более не соответствуют изменившейся розничной среде, одновременно с этим появятся новые позиции, говорится в сообщении компании.

Экономика Экономика Крупнейший сборщик iPhone сократит расходы на фоне падения спроса Тайваньский концерн Foxconn Technology Group, крупнейший сборщик iPhone, планирует сократить расходы и уволить часть персонала в 2019 году из-за «очень сложного года» и ожидаемой конкуренции на рынке.

Экономика Экономика Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии на 2019 и плановый период до 2021 года, сообщает Corriere della Sera в среду, 21 ноября.

Энергетика Энергетика ВС Украины отклонил жалобу «Газпрома» на взыскание штрафа в $6,2 млрд Верховный суд Украины отказал «Газпрому» в удовлетворении жалобы на взыскание штрафа в 172 млрд гривен (около $6,2 млрд), произведенного Антимонопольным комитетом страны.

Экономика Экономика Крым с начала 2018 года принял рекордные 6,43 млн туристов Республика Крым с начала 2018 года приняла около 6,43 млн туристов, что является рекордным показателем за весь постсоветский период.

Экономика Экономика Набиуллина заявила о необходимости умеренно жесткой политики ЦБ Председатель ЦБ отметила, что «выбор конкретных шагов в денежно-кредитной политике будет осуществляться с учетом практической реализации тех или иных рисков и их влияния на инфляционные ожидания».

Энергетика Энергетика Песков назвал хитрым вопрос о сокращении добычи нефти Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал "хитрым" вопрос о том, считает ли Россия, что пора объявить о сокращении добычи нефти в связи со снижением цены, передает К. По его словам, страны-экспортеры и страны-потребители наблюдают за волатильностью цены на нефть.

Энергетика Энергетика «Газпром» заключил крупнейшую трубную сделку "Газпром" официально сообщил о заключении крупнейшего в истории закупок труб большого диаметра контракта на поставку ТБД - на 41,21 млрд рублей и 500 тысяч тонн с АО "Загорский трубный завод".

Экономика Экономика Каждый десятый житель России оплачивает налоги с опозданием — Сбербанк С оплатой имущественных налогов задерживаются около 10% жителей России.

Экономика Экономика Госдума приняла закон о новых полномочиях и названии ВЭБа Госдума приняла в окончательном, третьем чтении пакет законов, согласно которым Внешэкономбанк переименован в госкорпорацию развития «ВЭБ.РФ», а также наделен новыми функциями.