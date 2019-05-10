Кино

Сестры Вачовски займутся созданием новой «Матрицы»NewInform 02:38

Культовая франшиза «Матрица», ставшая классикой антиутопии на большом экране, получит перезапуск. Как отмечается, ремейком займутся режиссеры оригинальной версии «Матрицы» – сестры Лана и Лилли Вачовски.
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