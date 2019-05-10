Кино
Сестры Вачовски планируют перезапустить «Матрицу»Газета.Ru вчера в 16:05
Сестры Лана и Лилли Вачовски хотят переснять свою трилогию "Матрица", которая появилась на экранах 20 лет назад.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Создатели трилогии «Матрица», по некоторым данным, занимаются продолжением фильма
Эхо Москвывчера в 16:06
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Происшествия
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты
Обновлено вчера в 06:31
Наука
Сыр оказался хорошим средством для профилактики диабета
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия
На Алтае обнаружено тело пятого туриста, погибшего после схода лавины
Поиски еще двух погибших продолжаются Спасатели обнаружили тело пятого туриста, который погиб в горах Алтая в результате схода лавины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено вчера в 09:55
Политика
Кравчук порекомендовал Зеленскому сформировать новую власть на Украине
Первый президент Украины Леонид Кравчук порекомендовал в пятницу в эфире телеканала «112 Украина» новоизбранному лидеру Владимиру Зеленскому полностью сменить правительство страны, но не спешить с принятием кадровых решений.
Обновлено вчера в 16:18
Экономика
В КНР оценили возможность спада экономики из-за США
Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прокомментировал возможность спада китайской экономики из-за торговых противоречий с США.
Обновлено вчера в 22:41
Шоу-бизнес
Бритни Спирс ходила по Лос-Анджелесу босиком
Обновлено вчера в 21:33
Армия и оружие
Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители
Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Шоу-бизнес
Алена Водонаева подтвердила развод с мужем
Телеведущая Алена Водонаева подтвердила, что разводится с супругом Алексеем Косинусом.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
СМИ сообщили о смерти Сергея Доренко
Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался в Москве в возрасте 59 лет. Об этом сообщает telegram-канал 112.
Обновлено 09 мая в 13:22
Армия и оружие
Россия заблокировала заявление СБ ООН по Идлибу
Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН по сирийскому Идлибу.
Обновлено вчера в 16:05
Музыка
Хореограф Медведевой: Евгения хочет быть более сексуальной
Обновлено вчера в 11:22
Футбол
«ПСЖ» ведет переговоры о трансфере Джеко
Как сообщает France Football, парижский клуб уже начал переговоры с окружением 33-летним боснийца для обсуждения условий возможной сделки.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца
Обновлено вчера в 13:46
Общество
МВД сообщило о планах ужесточить требования к производству автобусов
В МВД сообщили, что ужесточение требований к производителям автобусов ожидается до 2025 года.
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Гороскоп на 10 мая: Девы будут фонтанировать идеями, а Весы – перекладывать бумажки
Быть может, его будет удивлять инертность окружающих, но Рак сумеет найти нужные слова, чтобы раскачать их и зажечь своими идеями.
Обновлено 09 мая в 12:05
Общество
Скончался самый пожилой мужчина России
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие
Появились фото последствий применения «ниндзя-бомбы» США
Обновлено вчера в 07:41
Политика
Трамп прокомментировал ракетные пуски КНДР
Президент США Дональд Трамп в интервью Politico прокомментировал недавний ракетный пуск КНДР.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
ДТП в Красноярске: один человек погиб, восемь пострадали
Один человек погиб и еще восемь получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Красноярске.
Обновлено вчера в 17:52
Армия и оружие
Заместители министров обороны США и Польши провели переговоры
Замглавы министерства обороны США по политическим вопросам Джон Руд и замминистра национальной обороны Польши Томаш Шатковский провели переговоры, в ходе которых обсудили укрепление восточного фланга НАТО за счет расширения присутствия США на территории Польши, говорится в заявлении минобороны США.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
В США раскрыли убийство режиссера 30-летней давности
Убийство известного американского режиссера и продюсера Барри Крейна произошло 5 июля 1985 года.
Обновлено вчера в 09:25
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено вчера в 11:21
Политика
На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
Четверо рыбаков пропали в Хабаровском крае
Спасатели ведут поиски четырех рыбаков, пропавших в Хабаровском крае.
Обновлено вчера в 22:07
Авто
Kia Ceed: тестируем вместимость багажника
Спинки второго ряда складываются в пропорции 40:60. Проблема в том, что меньшая секция расположена слева, за водителем.
Обновлено вчера в 22:50
Шоу-бизнес
Ирина Пегова показала взрослую дочь
Известная и востребованная актриса Ирина Пегова не часто балует своих поклонников совместными фото с дочерью.
Обновлено вчера в 14:44
Шоу-бизнес
Конфликт Самбурской и режиссёра Яковлева набирает обороты
Конфликт режиссёра Театра на Малой Бронной Антона Яковлева и актрисы Настасьи Самбурской обрастает новыми подробностями.
Обновлено вчера в 08:53
Армия и оружие
В Китае спустили на воду сразу два ракетных эсминца
Сразу два ракетных эсминца проекта 052D были одновременно спущены на воду на судостроительной верфи города Далянь китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает газета "Хуаньцю шибао".
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Стали известны подвиги деда Зеленского
Обновлено 09 мая в 14:25
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ
Перехват российским самолетом американского ударного беспилотного летательного аппарата был заснят на видео и выложен в Сеть.
Обновлено 09 мая в 03:18