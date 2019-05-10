Кино

Сестры Вачовски планируют перезапустить «Матрицу»Газета.Ru вчера в 16:05

Сестры Лана и Лилли Вачовски хотят переснять свою трилогию "Матрица", которая появилась на экранах 20 лет назад.
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Создатели трилогии «Матрица», по некоторым данным, занимаются продолжением фильма

Эхо Москвывчера в 16:06

Сестры Вачовски планируют перезапустить «Матрицу»

Газета.Ruвчера в 16:05

Сестры Вачовски переснимут «Матрицу»

Телеканал 360°вчера в 13:15

Вачовски примут участие в перезапуске «Матрицы»

Московский Комсомолецвчера в 14:44

Сёстры Вачовски работают над четвёртой «Матрицей»

News.ruвчера в 14:40

Стало известно об участии сестер Вачовски в перезапуске «Матрицы»

Lenta.ruвчера в 13:51

Стали известны планы сестер Вачовски переснять «Матрицу»

Известиявчера в 15:04
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
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Армия и оружие

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Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН по сирийскому Идлибу.
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Музыка

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«ПСЖ» ведет переговоры о трансфере Джеко

Как сообщает France Football, парижский клуб уже начал переговоры с окружением 33-летним боснийца для обсуждения условий возможной сделки.
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Один человек погиб и еще восемь получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Красноярске.
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