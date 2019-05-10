Кино

Сестры Вачовски переснимут «Матрицу» братьев ВачовскиLentaChel.ru вчера в 15:07

В интервью Yahoo Movies Стахелски сказал, что очень рад этим планам, и лично ему достаточно будет одного звонка от них, чтоб он бросил все и стал помогать. Два фильма-продолжения «Матрицы» зрители увидели в 2003 году.
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Создатели трилогии «Матрица», по некоторым данным, занимаются продолжением фильма

Эхо Москвывчера в 16:06

Сестры Вачовски переснимут «Матрицу»

Телеканал 360°вчера в 13:15

Стали известны планы сестер Вачовски переснять «Матрицу»

Известиявчера в 15:04

Вачовски примут участие в перезапуске «Матрицы»

Московский Комсомолецвчера в 14:44

Сёстры Вачовски работают над четвёртой «Матрицей»

News.ruвчера в 14:40

Стало известно об участии сестер Вачовски в перезапуске «Матрицы»

Lenta.ruвчера в 13:51

Сестры Вачовски планируют перезапустить «Матрицу»

Газета.Ruвчера в 16:05
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Происшествия

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Защитник «Локомотива» Александр Елесин подписал контракт новичка с «Калгари Флэймз» и проведёт за океаном два ближайших сезона.
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