Кино

Сестры Вачовски планируют перезапустить «Матрицу»Газета.Ru 16:05

Сестры Лана и Лилли Вачовски хотят переснять свою трилогию "Матрица", которая появилась на экранах 20 лет назад.
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Создатели трилогии «Матрица», по некоторым данным, занимаются продолжением фильма

Эхо Москвы16:06

Сестры Вачовски планируют перезапустить «Матрицу»

Газета.Ru16:05

Вачовски примут участие в перезапуске «Матрицы»

Московский Комсомолец14:44

Стали известны планы сестер Вачовски переснять «Матрицу»

Известия15:04

Сёстры Вачовски работают над четвёртой «Матрицей»

News.ru14:40

Стало известно об участии сестер Вачовски в перезапуске «Матрицы»

Lenta.ru13:51

Сестры Вачовски переснимут «Матрицу»

Телеканал 360°13:15
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 17:53, Ашберн
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Обновлено в 04:18
Гаджеты

В 2021 году TSMC предложит улучшенный 5-нм техпроцесс

Тайваньские источники со ссылкой на анонимных представителей островной индустрии спешат уточнить, что в 2021 году Intel придётся столкнуться с улучшенным 5-нм техпроцессом TSMC.
Обновлено вчера в 02:52
Политика

Стали известны подвиги деда Зеленского

Обновлено вчера в 14:25
Общество

Умер самый пожилой житель России

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено в 15:54
Происшествия

Черный гроб с гранатами проплыл по каналу в Петербурге

Петербуржцы выложили 10 мая в Сети видео, на котором чёрный гроб плывёт по каналу Грибоедова.
Обновлено в 10:39
Общество

Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте

Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Политика

Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400

Обновлено в 15:20
Происшествия

Вандалы осквернили могилы советских солдат в Германии

На востоке Германии, в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург), неизвестные осквернили могилы на советском воинском захоронении.
Обновлено в 10:08
Интернет

В Telegram появилась возможность архивировать чаты

В Telegram появилась функция архивации устаревших чатов.
Обновлено в 02:58
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца

Екатерина, дочь Сергея Доренко, написала заявление в полицию с просьбой провести проверку причин смерти отца.
Обновлено в 11:32
Происшествия

Пассажира с миной времен ВОВ сняли с рейса в Домодедово

В аэропорту Домодедово пассажира сняли с рейса, так как в его багаже обнаружили мину времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 16:16
Политика

Захарова ответила главе МИД Японии про «резкие высказывания» Лаврова

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Японии Таро Коно, который заявил, что дискуссия с его российским коллегой Сергеем Лавровым "доходила до резких высказываний".
Обновлено в 11:48
Авто

Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна

Обновлено в 16:17
Политика

Зеленский сравнил Порошенко с туристом, ворующим тапочки из отеля

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил Петра Порошенко с туристом, который ворует тапочки и полотенца из египетского отеля перед отъездом.
Обновлено в 12:44
Наука

Сыр оказался хорошим средством для профилактики диабета

Обновлено в 08:56
Футбол

Игорь Денисов больше двух недель не появлялся в «Локомотиве»

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов уже больше двух недель не появлялся в расположении команды.
Обновлено в 15:24
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Политика

США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной

Американская администрация призывает правительство Венгрии не втягивать Организацию Североатлантического договора (НАТО) в свой спор с властями Украины по поводу их закона о языке.
Обновлено в 15:54
Политика

Коломойский порассуждал о будущем Порошенко

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью «РБК-Украина» перечислил должности, которые может занять действующий президент Украины Петр Порошенко после окончания срока его полномочий.
Обновлено в 11:57
Происшествия

У депутата-травокура Резника в аэропорту искали наркотики

Обновлено в 15:41
Политика

Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане

Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено в 14:43
Гаджеты

СЖО Deepcool Gammaxx L240 V2 снабжена технологией защиты от протечек

Обновлено в 09:10
Хоккей

Сборная России по хоккею победила Норвегию в первом матче на ЧМ

Матч, прошедший в Братиславе, завершился со счетом 5:2. Шайбы забили: Евгений Дадонов (9;30), Артем Анисимов (15), Никита Кучеров (29), Никита Гусев (42) -- Томас Валькве Ольсен (57), Юнас Холёс (58).
Обновлено в 12:29
Политика

Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья»

Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья».
Обновлено в 10:37
Наука

Глубоководные рыбы развили цветное зрение

Изучение геномов было целью в рамках последнего исследования, результаты которого показали, что глубоководные рыбы смогли со временем развить цветное и чувствительное зрение.
Обновлено в 12:35
Спорт

Медведева послала воздушный поцелуй своим хейтерам

Обновлено в 16:32
Хоккей

Сборная США крупно уступила Словакии на ЧМ-2019

Обновлено в 16:53
Общество

Провокационный плакат на 9 мая взорвал соцсети

Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес

Лев Лещенко ответил на призыв Виторгана не праздновать День Победы

Обновлено в 08:50
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Американские кинорежиссёры, продюсеры и сценаристы. Обе сестры являются открытыми трансгендерными женщинами. Творческий дуэт сестёр Вачовски получил известность после создания фантастической трилогии «Матрица».
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