Кино

Сестры Вачовски переснимут «Матрицу» братьев ВачовскиLentaChel.ru 15:07

В интервью Yahoo Movies Стахелски сказал, что очень рад этим планам, и лично ему достаточно будет одного звонка от них, чтоб он бросил все и стал помогать. Два фильма-продолжения «Матрицы» зрители увидели в 2003 году.
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Создатели трилогии «Матрица», по некоторым данным, занимаются продолжением фильма

Эхо Москвы16:06

Сестры Вачовски планируют перезапустить «Матрицу»

Газета.Ru16:05

Вачовски примут участие в перезапуске «Матрицы»

Московский Комсомолец14:44

Стали известны планы сестер Вачовски переснять «Матрицу»

Известия15:04

Сёстры Вачовски работают над четвёртой «Матрицей»

News.ru14:40

Стало известно об участии сестер Вачовски в перезапуске «Матрицы»

Lenta.ru13:51

Сестры Вачовски переснимут «Матрицу»

Телеканал 360°13:15
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