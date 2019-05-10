Кино
Сестры Вачовски переснимут «Матрицу» братьев ВачовскиLentaChel.ru 15:07
В интервью Yahoo Movies Стахелски сказал, что очень рад этим планам, и лично ему достаточно будет одного звонка от них, чтоб он бросил все и стал помогать. Два фильма-продолжения «Матрицы» зрители увидели в 2003 году.
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