Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отцаРИА Новости 07:27

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции трем сестрам Хачатурян, обвиняемым по резонансному уголовному делу об убийства отца, сообщил "Интерфаксу" адвокат старшей из девушек - Крестины - Алексей Липцер.

с чего всё началось

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