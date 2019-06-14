Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отцаРИА Новости 07:27
Следствие предъявило сестрам Хачатурян обвинение в убийстве отца по предварительному сговору, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Им грозит от восьми до двадцати лет тюрьмы.
Читать в источнике
Оценить44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:16, Вашингтон
Экономика
Становится хуже: как россияне оценивают изменения в экономике
Большинство граждан считают экономическую ситуацию в стране удовлетворительной, число негативных оценок с февраля 2019 года заметно снизилось, говорится в материалах исследования ФОМ, однако оценки последних изменений продолжают оставаться негативными.
Обновлено в 04:43
Транспорт
Электрички следуют с задержками на Ярославском направлении МЖД
"В настоящее время по техническим причинам на Ярославском направлении Московской железной дороги пригородные поезда следуют с увеличенным интервалом", - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:50
Экономика
Глава «Восточного» признал критической ситуацию с капиталом банка
Исполняющий обязанности председателя правления банка «Восточный» Александр Нестеренко в письме совету директоров банка (есть у Forbes, в Baring Vostok подтвердили содержание письма) заявил, что уровень достаточности капитала банка оценивается как критически низкий.
Обновлено в 10:09
Политика
Демпартия Молдавии заявила об уходе правительства Филипа в отставку
Вице-председатель Демократической партии Молдавии Владимир Чеботарь в ходе брифинга заявил, что уволенное президентом страны Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку.
Обновлено в 10:50
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Недвижимость
Определены города мира с самым дорогим жильем
Как говорится в материалах отчета, размещенного на сайте компании, первое место в рейтинге занял Гонконг, где в 2018 году средняя цена квадратного метра достигла 45,76 тысячи долларов.
Обновлено в 06:10
Театры
На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова
Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.
Обновлено в 09:03
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»
В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.
Обновлено в 10:46
Энергетика
«Укртрансгаз» заявил об угрозе работе ГТС Украины
Компания "Укртрансгаз" заявила, что существует угроза нормальной работе газотранспортной системы Украины из-за дефицита средств.
Обновлено в 10:23
Хоккей
«Сан-Хосе» намерен предложить Карлссону контракт на 8 лет и $88 млн
«Сан-Хосе» — единственная команда лиги, которая может предложить Карлссону контракт на восемь лет.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Пьяный петербуржец разрубил саблей нос продавцу в магазине
Мужчина стал конфликтовать с продавцом, по итогу обнажил лезвие сабли и бросился на оппонента, он пытался разрубить 32-летнего продавца.
Обновлено в 09:13
Общество
Danone подала в суд на «Савушкин продукт» из-за упаковки йогурта
Danone отстаивает в суде свои авторские права на дизайн упаковки продуктов, пояснил РБК представитель российского офиса компании.
Обновлено в 08:28
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Финансы
ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента
Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.
Обновлено в 06:41
Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено вчера в 11:49
Гаджеты
Realme решила завоевать российский рынок смартфонов низкими ценами
«Отпочковавшаяся» в прошлом году от OPPO, компания Realme решила выйти на российский рынок с тремя моделями: Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.
Обновлено вчера в 17:06
Политика
Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 08:28
Игры
CD Projekt Red рассказала о «Ведьмаке 3.5»
Студия CD Projekt Red могла бы сделать нового «Ведьмака» — The Witcher 3.5, и игра принесла бы большую прибыль.
Обновлено в 09:23
Общество
В Петербурге уволен председатель комитета по предпринимательству
Как сообщает пресс-служба Смольного, временно возглавит комитет Лидия Громова, ранее она работала здесь же на должности первого заместителя председателя.
Обновлено в 10:15
Авто
Subaru анонсировала в России кроссовер Subaru XV Tokyo
Компания Subaru анонсировала появление на российском рынке новой версии кроссовера Subaru XV, которая получила приставку к названию Tokyo.
Обновлено вчера в 11:23
Транспорт
В Росавтодоре заявили, что скоростной лимит пока не будет увеличен
Разрабатываемый ГОСТ по возможности увеличения скоростного режима на ряде отрезков магистральных трасс в России до 130 километров в час носит рекомендательный характер и пока вводиться не будет, сообщил РИА Новости представитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор).
Обновлено в 07:34
Происшествия
«Паук» Троицкий задержан за пьяное вождение
Лидера рок-группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого по прозвищу "Паук" задержали в Московской области за вождение в нетрезвом виде, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие
B-52 впервые испытал новую гиперзвуковую ракету
«Военно-воздушные силы США успешно провели 12 июня первые летные испытания AGM-183A — своих гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска ARRW на бомбардировщиках B-52 Stratofortress на авиабазе Эдвардс (штат Калифорния)», — отмечается в заявлении пресс-службы ВВС США.
Обновлено в 06:29
Футбол
«Реал» подписал японского «Месси»
Мадридский "Реал" на своем официальном сайте объявил о подписании японского таланта.
Обновлено в 06:35