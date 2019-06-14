Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отцаРИА Новости 07:27
Следствие предъявило сестрам Хачатурян обвинение в убийстве отца по предварительному сговору, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Им грозит от восьми до двадцати лет тюрьмы.
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Происшествия
Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»
Ранее сообщалось, что глава Министерства энергетики РФ Александр Новак предложил Украине мировое соглашение по разбирательству «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже.
Обновлено вчера в 15:59
Общество
Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Появились первые фото АПЛ «Борей» в новом облике
В Сети впервые появились качественные фото корабля, позволяющие оценить изменения в его облике.
Обновлено вчера в 03:38
Шоу-бизнес
Климова примерила образ героини «Спасателей Малибу»
В комментариях поклонники засыпали актрису комплиментами, а некоторые сравнили с героиней Памелы Андерсон в культовом фильме «Спасатели Малибу».
Обновлено в 09:17
Политика
Климкин может стать послом Украины в США, узнали СМИ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин может стать послом в США.
Обновлено в 11:23
Политика
Полицейские смогут отдыхать в Турции и Таиланде
Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде, соответствующее распоряжение издал глава МВД Владимир Колокольцев, пишет «Коммерсант».
Обновлено в 01:23
Происшествия
Российские селяне устроили народный сход из-за «войны» с цыганами
Жители села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области вышли на собрание для обсуждения конфликта с цыганами, сообщает агентство «ПензаИнформ».
Обновлено в 11:59
Наука
В Шотландии нашли искусственные острова старше Стоунхенджа
Кранногами в Шотландии, Ирландии и Уэльсе называют частично или полностью искусственные острова, построенные на реках или озерах.
Обновлено в 11:36
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины.
Обновлено в 00:38
Происшествия
В Зауралье женщина-опекун издевалась над ребенком
В Курганской области перед судом предстанет 46-летняя жительница города Щучье, обвиняемая в избиении и истязании несовершеннолетнего ребенка, находящегося под ее опекой.
Обновлено в 06:34
Футбол
Российская сборная поднялась в рейтинге ФИФА
Российская сборная поднялась с 46-го на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
Обновлено в 06:50
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным
Кассационный суд Италии подтвердил приговор в виде полугода тюремного заключения и штрафа актрисе Орнелле Мути из-за неявки на спектакль, который должен был состояться 10 декабря 2010 года в городе Порденоне.
Обновлено в 03:25
Политика
Правительство Филипа в Молдавии уйдет в отставку
Демократическая партия Молдавии сообщила, что правительство Павла Филипа, уволенное президентом Игорем Додоном, уйдет в отставку.
Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес
Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес
Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Общество
Китайский программист придумал необычный способ поговорить с девушкой
Программу-робота для автоматической переписки с девушкой из-за нехватки времени разработал китайский программист Ли Кайсян, 12 июня сообщает портал Oddity Central.
Обновлено в 11:35
Общество
На рынке наблюдается деградация занятости мужчин за 50
Тенденция последних лет такова, что мужчины предпенсионного возраста все чаще соглашаются на неквалифицированный труд: почти 60% пожилых мужчин занимаются физическим трудом, а среди женщин старше 50 лет больше половины заняты высокопрофессиональной деятельностью.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Армия и оружие
Опубликовано видео боевых стрельб ЗРК «Тор»
Минобороны опубликовало видео стрельб из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ".
Обновлено в 12:05
Армия и оружие
Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры
Обновлено вчера в 23:16
Наука
Новое исследование сократило количество потенциально обитаемых миров
Новое исследование, проведенное командой ученых из университета в Риверсайде (Калифорния, США), резко сокращает количество потенциально обитаемых планет с высокоразвитой жизнью на них.
Обновлено 11 июня в 18:01
Шоу-бизнес
Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским
Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского.
Обновлено в 05:53
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Экономика
Мишустин: Перечисления ФНС в бюджет в январе-мае выросли на 15,7%
В федеральный бюджет за 5 месяцев удалось перечислить 5,1 триллиона рублей. Рост - 15,7% к аналогичному периоду годом ранее.
Обновлено в 03:01
Здоровье
Рязанских медиков поздравили с профессиональным праздником
Обновлено в 10:11