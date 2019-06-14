Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинениеГазета.Ru 11:00

Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что следствие обвинило сестер Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору. Об этом сообщает РИА "Новости". Она отметила, что следствие сделало все необходимое, чтобы установить смягчающие обстоятельства.

Происшествия Старший сын хоккеиста Соколова впервые дал показания об убийстве Выживший после ранения сын российского хоккеиста Максима Соколова впервые дал показания об убийстве в своем доме.

Политика Демпартия Молдавии заявила об уходе правительства Филипа в отставку Вице-председатель Демократической партии Молдавии Владимир Чеботарь в ходе брифинга заявил, что уволенное президентом страны Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку.

Экономика Путин одобрил новые пенсионные изменения Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.

Энергетика «Нафтогаз» отреагировал на предложение «Газпрома» о мировом соглашении Витренко написал на своей странице в Facebook, что российский министр, скорее всего, имел в виду заключение мирового соглашения, при котором решения предыдущих арбитражей по контрактам на поставку и транзит газа не будут применяться.

Политика Крым отказался от грязной украинской воды Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.

Происшествия Умер один из пострадавших в массовой драке в Пензенской области Мужчина, пострадавший в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, скончался в больнице, сообщили ТАСС в пресс- службе Минздрава региона.

Футбол Суарес рассказал, что они с Месси поддержали Неймара Нападающий "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес заявил, что его бывший партнер по каталонскому клубу Неймар нуждается в поддержке.

Общество Умерла старейшая жительница Британии В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.

Происшествия Российский сноубордист застрелен в США По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок. Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду.

Армия и оружие В ЛНР заявили о колонне техники силовиков у линии соприкосновения "В зону ответственности 14-й отдельной механизированной бригады (украинских силовиков - ред.), в район населенного пункта Трехизбенка прибыла колонна вооружения и военной техники противника в составе трех танков, шести единиц БМП, двух гаубиц Д-30 и одиннадцати единиц автомобильной техники", - заявил Осадчий на брифинге.

Политика Борис Джонсон сознался в употреблении кокаина Бывший мэр Лондона Борис Джонсон, который в настоящее время лидирует в предвыборной гонке кандидатов на пост премьер-министра страны, признался, что употреблял кокаин.

Происшествия На Кубани на пункте полиции найдено тело участкового В Краснодарском крае в станице Каневской на пункте полиции было обнаружено тело участкового с огнестрельным ранением.

Футбол Бразилия – Боливия. Игроки БК «Лига Ставок» «грузят» на команду Тите Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Бразилии – 99% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 0% ставок, а на победу Боливии принят 1% ставок.

Политика Жители ДНР и ЛНР получили первые российские паспорта В селе Покровское Неклиновского района паспорта РФ могут получить жители ДНР, а в Новошахтинске - жители ЛНР.

Финансы Российские банки снижают ставки по ипотеке после снижения ставки ЦБ Ряд россйиских банков принял решение о снижении ставок по ипотеке на фоне решения Банка России о снижении ключевой ставки, передаёт 14 июня ТАСС.

Экономика Мишустин: Перечисления ФНС в бюджет в январе-мае выросли на 15,7% В федеральный бюджет за 5 месяцев удалось перечислить 5,1 триллиона рублей. Рост - 15,7% к аналогичному периоду годом ранее.

Технологии ИИ научился выявлять отретушированные фото В ходе эксперимента на вопрос, какие снимки были отредактированы, люди-добровольцы давали верный ответ в 53% случаев, в то время как ИИ не ошибался в 99% случаев.

Политика Парламент Латвии поддержал снос памятника освободителям Риги Cейм Латвии поддержал петицию о демонтаже памятника Освободителям в Риге. Об этом сообщается на сайте Сейма.

Происшествия В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.