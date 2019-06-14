Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинениеГазета.Ru вчера в 11:00

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции трем сестрам Хачатурян, обвиняемым по резонансному уголовному делу об убийства отца, сообщил "Интерфаксу" адвокат старшей из девушек - Крестины - Алексей Липцер.

с чего всё началось

Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что следствие обвинило сестер Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору. Об этом сообщает РИА "Новости". Она отметила, что следствие сделало все необходимое, чтобы установить смягчающие обстоятельства.

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