Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинениеГазета.Ru вчера в 11:00
Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что следствие обвинило сестер Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору. Об этом сообщает РИА "Новости". Она отметила, что следствие сделало все необходимое, чтобы установить смягчающие обстоятельства.
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с чего всё началось
Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции трем сестрам Хачатурян, обвиняемым по резонансному уголовному делу об убийства отца, сообщил "Интерфаксу" адвокат старшей из девушек - Крестины - Алексей Липцер.Интерфаксвчера в 06:07
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