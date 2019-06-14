Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакцииМосква 24 05:55

Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции всем трем сестрам Хачатурян по делу об убийстве своего отца, сообщает ТАСС. По словам адвоката Алексея Липцера, 14 июня обвинения предъявили Крестине и Марии Хачатурян, а накануне – Ангелине.

Происшествия Российского сноубордиста застрелили в США В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.

Происшествия В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.

Происшествия В Китае мост с автомобилями рухнул в реку На юге Китая в городе Хэюань утром рухнул мост. Два автомобиля упали в реку, сообщает информагентство «Синьхуа».

Происшествия В Ростовской области мужчину обвинили в убийстве сорокалетней давности Мужчине предъявлено обвинение в убийстве сторожа, совершенном в 1979 году в Ростовской области, сообщается на сайте СК РФ.

Футбол Экс-тренер «Ливерпуля» и «Локомотива» вошёл в штаб «Зенита» Испанский тренер по физической подготовке Феликс Ледесма вошёл в штаб петербургского «Зенита». Об этом сообщает официальный сайт команды.

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Политика Жители ДНР и ЛНР получили первые российские паспорта В селе Покровское Неклиновского района паспорта РФ могут получить жители ДНР, а в Новошахтинске - жители ЛНР.

Гаджеты Смартфоны Realme официально появились в России В России станут доступны такие модели как Realme 3 Pro, Realme 3, Realme C2.

Шоу-бизнес Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным Суд приговорил артистку к заключению еще в феврале 2015 года, но тогда Мути была приговорена к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 600 евро.

Финансы ЦБ допустил новое снижение ключевой ставки Банк России допускает еще одно или два снижения ключевой ставки до конца 2019 года.

Общество СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».

Энергетика «Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.

Армия и оружие Опубликовано видео боевых стрельб ЗРК «Тор» Минобороны опубликовало видео стрельб из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ".

Происшествия МВД Чечни начало проверку из-за видео со стрелявшей девушкой МВД по Чеченской Республике организовало проверку в связи с появлением в соцсетях видео, на котором девушка в полицейской форме стреляет из огнестрельного оружия в воздух.

Происшествия В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, который был признан виновным в убийстве трех человек.

Шоу-бизнес «Ноги от ушей»: Ляйсан Утяшева поразила поклонников идеальной фигурой Гимнастка Ляйсан Утяшева опубликовала в Instagram летнее фото в коротких шортах, чем вызвала бурную реакцию у подписчиков.

Общество Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".