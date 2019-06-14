Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакцииМосква 24 05:55
Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции всем трем сестрам Хачатурян по делу об убийстве своего отца, сообщает ТАСС. По словам адвоката Алексея Липцера, 14 июня обвинения предъявили Крестине и Марии Хачатурян, а накануне – Ангелине.
Читать в источнике
Оценить58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:53, Вашингтон
Происшествия
Умер пострадавший в драке с цыганами в селе под Пензой
Обновлено в 13:56
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Российского сноубордиста застрелили в США
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Происшествия
В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади
Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Происшествия
В Китае мост с автомобилями рухнул в реку
На юге Китая в городе Хэюань утром рухнул мост. Два автомобиля упали в реку, сообщает информагентство «Синьхуа».
Обновлено в 11:57
Происшествия
В Ростовской области мужчину обвинили в убийстве сорокалетней давности
Мужчине предъявлено обвинение в убийстве сторожа, совершенном в 1979 году в Ростовской области, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 11:37
Футбол
Экс-тренер «Ливерпуля» и «Локомотива» вошёл в штаб «Зенита»
Испанский тренер по физической подготовке Феликс Ледесма вошёл в штаб петербургского «Зенита». Об этом сообщает официальный сайт команды.
Обновлено в 14:17
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 07:53
Политика
Жители ДНР и ЛНР получили первые российские паспорта
В селе Покровское Неклиновского района паспорта РФ могут получить жители ДНР, а в Новошахтинске - жители ЛНР.
Обновлено в 08:22
Гаджеты
Смартфоны Realme официально появились в России
В России станут доступны такие модели как Realme 3 Pro, Realme 3, Realme C2.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным
Суд приговорил артистку к заключению еще в феврале 2015 года, но тогда Мути была приговорена к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 600 евро.
Обновлено в 03:25
Финансы
ЦБ допустил новое снижение ключевой ставки
Банк России допускает еще одно или два снижения ключевой ставки до конца 2019 года.
Обновлено в 09:00
Футбол
«Ювентус» согласовал с Сарри контракт по схеме «2+1»
По итогам переговоров стороны согласовали контракт по схеме «2+1».
Обновлено в 14:22
Политика
Путин уволил двух генералов полиции из-за дела против Ивана Голунова
Обновлено вчера в 08:00
Армия и оружие
СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Энергетика
«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.
Обновлено в 15:34
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Армия и оружие
Опубликовано видео боевых стрельб ЗРК «Тор»
Минобороны опубликовало видео стрельб из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ".
Обновлено в 12:05
Футбол
«Спартак» предложил €20 млн за игрока английского клуба
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
МВД Чечни начало проверку из-за видео со стрелявшей девушкой
МВД по Чеченской Республике организовало проверку в связи с появлением в соцсетях видео, на котором девушка в полицейской форме стреляет из огнестрельного оружия в воздух.
Обновлено в 14:54
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, который был признан виновным в убийстве трех человек.
Обновлено вчера в 13:39
Шоу-бизнес
«Ноги от ушей»: Ляйсан Утяшева поразила поклонников идеальной фигурой
Гимнастка Ляйсан Утяшева опубликовала в Instagram летнее фото в коротких шортах, чем вызвала бурную реакцию у подписчиков.
Обновлено в 03:42
Общество
Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день
Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес
Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Экономика
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Пожар на полигоне в Воронежской области потушен
Обновлено в 14:17