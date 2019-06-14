Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакцииМосква 24 05:55

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции трем сестрам Хачатурян, обвиняемым по резонансному уголовному делу об убийства отца, сообщил "Интерфаксу" адвокат старшей из девушек - Крестины - Алексей Липцер.

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Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции всем трем сестрам Хачатурян по делу об убийстве своего отца, сообщает ТАСС. По словам адвоката Алексея Липцера, 14 июня обвинения предъявили Крестине и Марии Хачатурян, а накануне – Ангелине.

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