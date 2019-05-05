Трагедия в Шереметьеве
Сестра прояснила судьбу спасавшего пассажиров SSJ 100 бортпроводникаГазета.Ru вчера в 15:33
Сестра прояснила судьбу бортпроводника Максима Моисеева, который спасал пассажиров самолета Superjet 100 в Шереметьево, следовавшего рейсом из Москвы в Мурманск. Об этом сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на источник.
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Источники: бортпроводник загоревшегося в Шереметьеве самолёта находится в реанимации
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Бортпроводник загоревшегося в Шереметьеве самолета попал в реанимацию
Московский Комсомолецвчера в 16:25
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