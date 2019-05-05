Сестра прояснила судьбу спасавшего пассажиров SSJ 100 бортпроводникаГазета.Ru вчера в 15:33

Сестра прояснила судьбу бортпроводника Максима Моисеева, который спасал пассажиров самолета Superjet 100 в Шереметьево, следовавшего рейсом из Москвы в Мурманск. Об этом сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на источник.

Происшествия Эвакуация пассажиров из горящего самолета SSJ-100 заняла 55 секунд Эвакуация пассажиров из горящего самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» заняла 55 секунд вместо положенных 90.

Происшествия Пассажирский Superjet аварийно сел в «Шереметьево» Пассажирский самолет аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

Происшествия ФХР выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в московском аэропорту Шереметьево.

Экономика Частные клиники остаются без субсидий на высокотехнологичную медпомощь Частные клиники остаются без субсидий на высокотехнологичную медпомощь То, что частные клиники в 2019 году не получат государственных субсидий для оказания ВМП, следует из предоставленного "Ъ" исследования аналитического центра Vademecum.

Происшествия Восьмилетний мальчик погиб на детской площадке в Якутске В Якутске на площадке детского сада погиб восьмилетний мальчик.

Общество 6 и 7 мая в Москве ожидается июльская жара Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об июльской температуре 6 и 7 мая - около +25 градусов, сообщает ТАСС.

Общество Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников «На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.

Энергетика Социальные платежи при банкротстве уравнены в статусе с зарплатами Социальные платежи при банкротстве уравнены в статусе с зарплатами Конституционный суд (КС) отказал в признании неконституционным положения закона о банкротстве, объявляющего страховые платежи приравненными к заработной плате в очередности удовлетворения требований.

Авто Спорткар Nissan Silvia превратили в пикап На продажу выставлен кастомный автомобиль Nissan Silvia в кузове пикап.

Происшествия Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.

Политика Помпео заявил, что Россия должна «убраться» из Венесуэлы Госсекретарь США Майк Помпео, комментируя свои предстоящие в понедельник переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, заявил, что позиция Вашингтона заключается в том, что "русские должны убраться из Венесуэлы".

Общество Кубанцев ждет двухдневная рабочая неделя О короткой рабочей неделе напомнил Роструд. При этом в предпраздничный рабочий день — 8 мая — россияне смогут уйти с работы на час раньше.

Общество Минтруд намерен отменить бумажные сертификаты на маткапитал Замминистра труда и социальной защиты России Алексей Скляр заявил, что ведомство планирует упразднить традиционные бумажные сертификаты на материнский капитал к 2020 году.

Политика Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne заявил, что новая администрация будет продолжать курс Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.

Политика США нашли нового партнера по борьбе с «Северным потоком-2» Словакия поддержала позицию США по борьбе с проектом «Северный поток-2» ради усиления «своих переговорных позиций с Россией», уверен руководитель Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.