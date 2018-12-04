Футбол

Сестра Роналду возмущена тем, что ее брат не выиграл «Золотой мяч»
Матч ТВ
15:34

Сестра португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Эльма Авейру поделилась мнением о том, что ее брат не получил награду «Золотой мяч» по итогам 2018 года.
Матч ТВ15:34

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Сестра Роналду возмущена тем, что ее брат не выиграл «Золотой мяч»

Матч ТВ15:34

«Футбольный мир болен из-за мафии и гребаных денег». Сестра Роналду считает победу Модрича нечестной

Eurosport.ru14:56

Сестра Роналду — о «Золотом мяче»: футбол болен из-за мафии и чёртовых денег

Чемпионат12:20

Сестра Роналду: «Футбольный мир болен из-за бандитов и чертовых денег»

Бомбардир.ру12:58

«Мир полон гнили и мафии». Старшая сестра поддержала не получившего «Золотой мяч» Роналду

Sport24.ru06:32

«Они не разбираются в футболе». Сестра Роналду не согласна с итогами голосования за «Золотой мяч»

Спорт-Экспрессвчера в 19:14

Сестра Роналду поддержала не получившего «Золотой мяч» брата

Газета.Ruвчера в 17:53
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Футбол

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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Локомотивом» Сергей Карасёв ошибся, назначив пенальти в ворота красно-белых и удалив защитника Николая Рассказова.
Обновлено в 16:09
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РФС принял решение о введении VAR в РПЛ

Сегодня на заседании общего собрания РПЛ руководители клубов единогласно поддержали внедрение VAR.
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Адвокат надеется, что 5 декабря суд освободит Мамаева из-под стражи

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Похоже, что нового главного тренера московского "Спартака" Олега Кононова не устраивает форма и стиль игры хавбека Романа Еременко, который подписал контракт с "красно-белыми" в августе нынешнего года.
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Симеоне: больше всех «Золотой мяч» заслуживали Варан и Гризманн

Напомним, что в голосовании за «Золотой мяч» Гризманн занял третье место, Варан оказался седьмым.
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"Болонья" выиграла у "Кротоне" (3:0) в матче 1/16 финала Кубка Италии.
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«Реал» в матче «Рома» – «Интер» просматривал Маноласа и Икарди

Скауты мадридского «Реала» посетили матч 14 тура Серии А между «Ромой» и «Интером» (2:2). Они просматривали по одному футболисту из каждой команды.
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Еще один матч чемпионата Франции перенесен из-за демонстраций

Матч 17-го тура чемпионата Франции "Тулуза" - "Лион" перенесен на более поздний срок, сообщает официальный сайт лиги 1. Игра должна была состояться 8 декабря, новая дата не определена.
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France Football показал первую реакцию Модрича на «Золотой мяч»

В понедельник Модрич стал обладателем Золотого мяча 2018 года.
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести матч Лиги чемпионов между украинским "Шахтером" и французским "Лионом" из Харькова в Киев.
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Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич признан игроком года в Высшей лиге Беларуси. Об этом сообщает "твиттер" федерации футбола страны.
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Лука Модрич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник чемпионатов мира 2006, 2014 и 2018 годов, чемпионатов Европы 2008, 2012 и 2016 годов. Лучший игрок чемпионата мира 2018 года.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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