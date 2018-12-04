Футбол

Сестра Роналду поддержала не получившего «Золотой мяч» брата
Газета.Ru
вчера в 17:53

Сестра нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Катя Авейру поддержала брата. который занял второе место в голосовании за получение "Золотого мяча", передает "Советский спорт".
Газета.Ruвчера в 17:53

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Семья Роналду нашла лучшего футболиста мира

Lenta.ru01:35

Сестра Роналду – о вручении «Золотого мяча» Модричу: «Для разбирающихся в футболе лучший игрок в мире – Криштиану»

Бомбардир.ру00:46

«Они не разбираются в футболе». Сестра Роналду не согласна с итогами голосования за «Золотой мяч»

Спорт-Экспрессвчера в 19:14

Сестра Роналду поддержала не получившего «Золотой мяч» брата

Газета.Ruвчера в 17:53

«Лучший футболист мира — Роналду». Сестра Криштиану поддержала не получившего «Золотой мяч» брата

Sport24.ruвчера в 17:30
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Футбол

Модрич впервые в карьере получил «Золотой мяч»

Обновлено в 01:35
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«Арсенал» одержал победу над «Зенитом» в 16-м туре РПЛ

Тульский «Арсенал» взял верх над петербургским «Зенитом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Лука Модрич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник чемпионатов мира 2006, 2014 и 2018 годов, чемпионатов Европы 2008, 2012 и 2016 годов. Лучший игрок чемпионата мира 2018 года.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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