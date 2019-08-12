Футбол
Сестра Неймара ответила оскорблением на баннеры фанатов ПСЖРБК 11:09
В матче первого тура чемпионата Франции между ПСЖ и «Нимом» на трибуне фанатов парижан появились растяжки с надписью «Неймар, проваливай!» и другими оскорблениями.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:38, Вашингтон
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Общество
ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Футбол
Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:36
Общество
В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за акции протеста
Из-за протестов 5 августа в аэропорту Гонконга отменили более 200 рейсов.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском
Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.
Обновлено в 08:02
Футбол
Игрок молодежки «Ростова» забил ударом в падении через себя. Видео
Полузащитник молодежной команды "Ростова" Дмитрий Вебер забил гол в падении через себя на 9-й минуте матча 5-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (1:3). Об этом сообщает Instagram-аккаунт желто-синих.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Взрыв газа случился в жилом доме в Москве
Обновлено в 10:59
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Кино
Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста
Состояние здоровья госпитализированного народного артиста РСФСР Валентина Гафта остается прежним, выписываться он в ближайшее время не планирует.
Обновлено в 09:00
Футбол
«Ювентус» хочет бесплатно подписать Эриксена
Обновлено в 09:50
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой
ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
В России у военных появится своя сотовая связь
Оснащённые мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи роты появятся в российской армии, сообщили в Министерстве обороны.
Обновлено в 00:29
Происшествия
Суд арестовал еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля
Басманный суд Москвы арестовал 20-летнего Валерия Костенка, студента РГУ имени Косыгина и члена партии «Яблоко».
Обновлено в 10:52
Гаджеты
В смартфонах нашли уязвимость, которая превращает их в звуковое оружие
ИБ-исследователь обнаружил уязвимость в смартфонах, позволяющую злоумышленникам превратить гаджет в некое звуковое оружие - хакер может подключиться к устройству и заставить его проигрывать звуки на разных частотах, представляющие опасность для здоровья человека.
Обновлено в 12:14
Гаджеты
Покупатели ZTE Axon 10 Pro 5G получают в подарок по 100 ГБ трафика в месяц
Чтобы ускорить популяризацию 5G, ZTE вместе с тремя операторами в Китае сделали покупателям Axon 10 Pro 5G выгодное предложение.
Обновлено в 04:48
Футбол
КДК РФС рассмотрит эпизод с разбитым лицом Чалова
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод матча пятого тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи» с нанесением травмы нападающему армейцев Федору Чалову.
Обновлено в 10:56
Политика
Аксёнов доложил Путину о рывке в развитии Крыма
Обновлено в 07:46
Происшествия
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова
Рассказовой вызвали скорую помощь, но спасти жизнь ей не удалось. Отмечалось, что девушка умерла из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 06:29
Политика
Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России
"В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:29
Происшествия
В Греции обнаружили две неразграбленные гробницы микенского периода
В некрополе в Аидонии в Немее обнаружили две неразграбленные гробницы камерного типа микенского периода.
Обновлено в 09:38
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено вчера в 21:39
Экономика
Минэкономразвития заявило об отсутствии технической рецессии
«Очищенный от сезонности темп роста ВВП во II квартале 2019 года оценивается на уровне 0,4% в квартальном выражении после разового снижения на 0,2% в I квартале, что позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в российской экономике», — приводит ТАСС сообщение министерства.
Обновлено в 12:21
Армия и оружие
FAZ рассказала, как НАТО будет сдерживать Россию
По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, одной из причин, по которой Россия стала нарушать условия соглашения, является тот факт, что Китай разработал и разместил ракеты средней дальности.
Обновлено в 09:44
Политика
Оппозиция одерживает победу на праймериз в Аргентине
Представители оппозиции одержали победу на праймериз, состоявшихся в Аргентине 11 августа, передает канал TeleSur.
Обновлено в 01:54
Экономика
Полугодовая дивидендная доходность «Полюса» может составить 4,6%
Всего на выплату дивидендов может быть направлено 93,3 млрд руб. Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ за I полугодие 2019 г. составила 93,312 млрд руб. "Газпром нефть" рассматривает переход с промежуточных дивидендов за 9 месяцев на полугодовые выплаты, сообщил финансовый директор "Газпром нефти" Алексей Янкевич.
Обновлено в 05:43
Политика
В Израиле предостерегли Россию от сделок с Турцией по Су-35
Обновлено в 08:20