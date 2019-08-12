Футбол

Сестра Неймара ответила оскорблением на баннеры фанатов ПСЖРБК 11:09

В матче первого тура чемпионата Франции между ПСЖ и «Нимом» на трибуне фанатов парижан появились растяжки с надписью «Неймар, проваливай!» и другими оскорблениями.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сестра Неймара — болельщикам «ПСЖ»: «Без него вы ничего не выиграете, ублюдки»

Sport24.ru07:50

Сестра Неймара написала гневное обращение к фанатам «ПСЖ», а потом удалила его

Чемпионат08:37

«Вы ничего не выиграете без Неймара, ублюдки». Сестра бразильца отреагировала на баннеры фанатов «ПСЖ»

Матч ТВ09:03

«Вы ничего не выиграете без Неймара, ублюдки». Сестра бразильца отреагировала на баннеры фанатов «ПСЖ»

Sportbox.RU09:03

Сестра Неймара фанатам «ПСЖ»: «Вы ничего не выиграете без него, ублюдки»

ProstoProSport09:30

«Без него вы ничего не выиграете, ублюдки». Сестра Неймара жестко ответила фанатам «ПСЖ»

Спорт-Экспресс08:37

Сестра Неймара отреагировала на баннеры фанатов «ПСЖ»: «Без него вы ничего не выиграете, ублюдки»

Sports.ru08:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:38, Вашингтон
Политика

Порошенко после допроса забросали яйцами

Обновлено в 06:11
Авто

Названа стоимость кроссовера Geely Atlas с системой «Яндекс.Авто»

Обновлено в 06:14
Общество

ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей

Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Футбол

Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»

Обновлено в 09:36
Общество

В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за акции протеста

Из-за протестов 5 августа в аэропорту Гонконга отменили более 200 рейсов.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие

Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском

Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.
Обновлено в 08:02
Футбол

Игрок молодежки «Ростова» забил ударом в падении через себя. Видео

Полузащитник молодежной команды "Ростова" Дмитрий Вебер забил гол в падении через себя на 9-й минуте матча 5-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (1:3). Об этом сообщает Instagram-аккаунт желто-синих.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Взрыв газа случился в жилом доме в Москве

Обновлено в 10:59
Происшествия

Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД

Обновлено в 06:07
Кино

Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста

Состояние здоровья госпитализированного народного артиста РСФСР Валентина Гафта остается прежним, выписываться он в ближайшее время не планирует.
Обновлено в 09:00
Футбол

«Ювентус» хочет бесплатно подписать Эриксена

Обновлено в 09:50
Политика

Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии

Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Происшествия

Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой

ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК

Обновлено в 07:05
Армия и оружие

В России у военных появится своя сотовая связь

Оснащённые мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи роты появятся в российской армии, сообщили в Министерстве обороны.
Обновлено в 00:29
Происшествия

Суд арестовал еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля

Басманный суд Москвы арестовал 20-летнего Валерия Костенка, студента РГУ имени Косыгина и члена партии «Яблоко».
Обновлено в 10:52
Гаджеты

В смартфонах нашли уязвимость, которая превращает их в звуковое оружие

ИБ-исследователь обнаружил уязвимость в смартфонах, позволяющую злоумышленникам превратить гаджет в некое звуковое оружие - хакер может подключиться к устройству и заставить его проигрывать звуки на разных частотах, представляющие опасность для здоровья человека.
Обновлено в 12:14
Гаджеты

Покупатели ZTE Axon 10 Pro 5G получают в подарок по 100 ГБ трафика в месяц

Чтобы ускорить популяризацию 5G, ZTE вместе с тремя операторами в Китае сделали покупателям Axon 10 Pro 5G выгодное предложение.
Обновлено в 04:48
Футбол

КДК РФС рассмотрит эпизод с разбитым лицом Чалова

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод матча пятого тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи» с нанесением травмы нападающему армейцев Федору Чалову.
Обновлено в 10:56
Политика

Аксёнов доложил Путину о рывке в развитии Крыма

Обновлено в 07:46
Происшествия

В Москве умерла диджей Жанна Рассказова

Рассказовой вызвали скорую помощь, но спасти жизнь ей не удалось. Отмечалось, что девушка умерла из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 06:29
Политика

Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России

"В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:29
Происшествия

В Греции обнаружили две неразграбленные гробницы микенского периода

В некрополе в Аидонии в Немее обнаружили две неразграбленные гробницы камерного типа микенского периода.
Обновлено в 09:38
Общество

Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей

Обновлено вчера в 01:03
Происшествия

Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка

Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено вчера в 21:39
Экономика

Минэкономразвития заявило об отсутствии технической рецессии

«Очищенный от сезонности темп роста ВВП во II квартале 2019 года оценивается на уровне 0,4% в квартальном выражении после разового снижения на 0,2% в I квартале, что позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в российской экономике», — приводит ТАСС сообщение министерства.
Обновлено в 12:21
Армия и оружие

FAZ рассказала, как НАТО будет сдерживать Россию

По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, одной из причин, по которой Россия стала нарушать условия соглашения, является тот факт, что Китай разработал и разместил ракеты средней дальности.
Обновлено в 09:44
Политика

Оппозиция одерживает победу на праймериз в Аргентине

Представители оппозиции одержали победу на праймериз, состоявшихся в Аргентине 11 августа, передает канал TeleSur.
Обновлено в 01:54
Экономика

Полугодовая дивидендная доходность «Полюса» может составить 4,6%

Всего на выплату дивидендов может быть направлено 93,3 млрд руб. Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ за I полугодие 2019 г. составила 93,312 млрд руб. "Газпром нефть" рассматривает переход с промежуточных дивидендов за 9 месяцев на полугодовые выплаты, сообщил финансовый директор "Газпром нефти" Алексей Янкевич.
Обновлено в 05:43
Политика

В Израиле предостерегли Россию от сделок с Турцией по Су-35

Обновлено в 08:20
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное