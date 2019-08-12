Футбол
Сестра Неймара ответила оскорблением на баннеры фанатов ПСЖРБК 11:09
Рафаэла Сантос, сестра футболиста ПСЖ Неймара, прокомментировала поведение болельщиков команды, вывесивших баннеры с призывами ее брату покинуть клуб.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:10, Вашингтон
Происшествия
В Ульяновске группа лиц напала на росгвардейцев
Группа численностью более десяти человек совершила нападение на сотрудников Росгвардии в Ульяновске.
Обновлено в 04:30
Теннис
Кузнецова заменит Цибулкову в основной сетке US Open
Обновлено в 12:35
Армия и оружие
Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС
Полет самолетов дальней авиации длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
Обновлено в 11:40
Наука
Искусственный интеллект начнет отчислять российских студентов
Опасаться искусственного интеллекта студентам не стоит, уверяют специалисты, так как система призвана стать защитой от предвзятости преподавателей.
Обновлено вчера в 23:19
Армия и оружие
Танк ядерного апокалипсиса нашли в России
В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области обнаружили танк "Ладога", который прозвали "машиной ядерного апокалипсиса".
Обновлено в 12:54
Армия и оружие
В администрации Южной Кореи заявили, что могут противостоять ракетам КНДР
Вооруженные силы Южной Кореи могут противостоять ракетам малой дальности, которые в настоящее время испытывает КНДР, сообщил телеканал KBS со ссылкой на представителя южнокорейской президентской администрации.
Обновлено в 04:54
Политика
Посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым
В посольстве США на Украине высказались по поводу визита президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 10:55
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Общество
Москвичи увидят звездопад Персеиды
Обновлено в 11:39
Происшествия
В Казани арестовали вора в законе Рашида Джамбульского
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Анжелика Варум из-за маленькой пенсии вынуждена открыть винный бизнес
По словам певицы, решение открыть винный бизнес, было абсолютно правильным, она преуспела в этом деле.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика
Минэкономразвития сообщило об избежавшей технической рецессии России
«Учитывая текущую экономическую политику — жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика — и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019-м, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — отмечали экономисты.
Обновлено в 12:32
Политика
Запрет США избавит Порошенко от физической расправы бойцов «Азова»
Бывшие военнослужащие полка «Азов» сообщили, что будут добиваться тюремного заключения для экс-президента Украины Петра Порошенко за хищения в государственном концерне «Укроборонпром».
Обновлено в 08:30
Футбол
Нападающий Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:38
Общество
Лоукостер «Победа» сообщил о DDoS-атаке во время распродажи билетов
Сайт авиакомпании «Победа» работает с перебоями на фоне начала распродажи билетов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 08:09
Политика
Туркменистан купит всю линейку автомобилей Aurus
Обновлено в 12:41
Транспорт
Систему освещения железной дороги протестировали на Крымском мосту
Строители протестировали систему освещения железнодорожной части на Крымском мосту, сообщили в понедельник журналистам в информационном центре "Крымский мост".
Обновлено в 04:17
Авто
В российском офисе GM назначили нового гендиректора
Новым генеральным директором General Motors в России и СНГ назначен Чиприан Сута.
Обновлено в 06:29
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
Обновлено в 12:24
Футбол
Нападающий ЦСКА Чалов находится под наблюдением врачей
Обновлено в 08:35
Происшествия
Взрыв газа случился в жилом доме в Москве
В жилом доме на юго-западе Москвы произошел взрыв газа. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 10:59
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Налоговая сообщила о росте среднего чека россиян в магазинах
Исследовательский холдинг "Ромир" ранее подсчитал, что в июле средний чек жителей России за один поход в магазин уменьшился на 10 руб. по сравнению с июнем и составил 546 руб. Это значение также стало минимальным за год: последний раз ниже этого значения показатель опускался в августе 2018 года (537 руб.).
Обновлено в 11:19
Политика
В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 12:20
Авто
Rezvani представила новый внедорожник Tank
Американская компания наконец представила свою новинку — внедорожник Tank, обладающей силовой установкой с отдачей более 1 000 л.с. Как говорится в официальном пресс-релизе, новинку создали на основе Jeep Wrangler в модификации JL.
Обновлено в 09:20
Футбол
Роналду: Зидан заставил меня почувствовать себя особенным
Обновлено в 12:03