Футбол

Сестра Неймара ответила оскорблением на баннеры фанатов ПСЖРБК 11:09

Рафаэла Сантос, сестра футболиста ПСЖ Неймара, прокомментировала поведение болельщиков команды, вывесивших баннеры с призывами ее брату покинуть клуб.
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Газета.Ru08:14
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