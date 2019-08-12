Футбол

Сестра Неймара оскорбила фанатов «ПСЖ»Pravda.Ru 09:16

Сестра бразильского футболиста Неймара Рафаэлла оскорбила болельщиков "ПСЖ" после стартового матча чемпионата Франции против "Нима". Парижане обыграли соперника со счетом 3:0, фанаты вывесили на трибунах баннеры. Самый приличный из них следующего содержания: "Неймар, проваливай".
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Сестра Неймара — болельщикам «ПСЖ»: «Без него вы ничего не выиграете, ублюдки»

Sport24.ru07:50

«Вы ничего не выиграете без Неймара, ублюдки». Сестра бразильца отреагировала на баннеры фанатов «ПСЖ»

Матч ТВ09:03

Сестра Неймара отреагировала на баннеры фанатов «ПСЖ»: «Без него вы ничего не выиграете, ублюдки»

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Спорт-Экспресс08:37

«Вы ничего не выиграете без Неймара, ублюдки». Сестра бразильца отреагировала на баннеры фанатов «ПСЖ»

Sportbox.RU09:03

Сестра Неймара грубо отметила фанатам «ПСЖ» на оскорбления в адрес брата

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