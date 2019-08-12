Футбол
Сестра Неймара оскорбила фанатов «ПСЖ»Pravda.Ru 09:16
Сестра бразильского футболиста Неймара Рафаэлла оскорбила болельщиков "ПСЖ" после стартового матча чемпионата Франции против "Нима". Парижане обыграли соперника со счетом 3:0, фанаты вывесили на трибунах баннеры. Самый приличный из них следующего содержания: "Неймар, проваливай".
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:07, Вашингтон
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Происшествия
Суд арестовал еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля
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Обновлено в 10:52
Политика
Оппозиция подала заявку на новый митинг в Москве
Обновлено в 02:52
Наука
К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект
Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:10
Политика
В Израиле предостерегли Россию от сделок с Турцией по Су-35
Обновлено в 08:20
Происшествия
Погибших сотрудников Росатома представили к госнаградам
Обновлено вчера в 12:47
Политика
Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Шоу-бизнес
51-летняя Алика Смехова сфотографировалась «без купальника»
Подписчики завалили Смехову комплиментами, написав, что она – очень красивая как для своего 51 года женщина.
Обновлено в 10:10
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Лоукостер «Победа» сообщил о DDoS-атаке
Сайт авиакомпании «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») в понедельник, 12 августа, примерно в 14.15 мск подвергся «мощнейшей DDoS-атаке».
Обновлено в 08:17
Общество
19 лет назад затонула подводная лодка «Курск»
10 августа 2000 года по плану учений атомный подводный ракетоносный крейсер «Курск» — совсем молодая по меркам флотской жизни субмарина, неполных шести лет от роду — вышел на учебное задание недалеко от Кольского залива.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой
ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Недвижимость
Жилье в «Москва-Сити» резко подорожало
В первом полугодии 2019-го квадратный метр проданных апартаментов в международном деловом центре «Москва-Сити» подорожал на 19 процентов, до 552 тысяч рублей.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
Львовский бронетанковый завод наладил серийную модернизацию Т-64
Львовский бронетанковый завод наладил серийную модернизацию танков Т-64.
Обновлено в 08:11
Футбол
Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала свой новый роман
40-летняя Ани Лорак недолго страдала от разрыва со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Певица, по всей видимости, закрутила новый роман.
Обновлено в 08:01
Футбол
КДК РФС рассмотрит эпизод с разбитым лицом Чалова
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод матча пятого тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи» с нанесением травмы нападающему армейцев Федору Чалову.
Обновлено в 10:56
Наука
Склонность есть траву кошки унаследовали от предков
Обновлено 09 августа в 13:46
Экономика
Росстат оценил рост ВВП России во II квартале 2019 года в 0,9%
Напомним, ранее Минэкономразвития в своём июльском докладе оценило рост ВВП России во втором квартале текущего года в 0,8%.
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Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв
Обновлено в 10:53
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Кино
Жена Гафта рассказала о состоянии здоровья артиста
Народная артистка России Ольга Остроумова, являющаяся женой актёра Валентина Гафта, рассказала о состоянии здоровья мужа.
Обновлено в 09:14
Экономика
Профсоюзы выступили за сокращение рабочей недели без ущерба в зарплате
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) положительно оценивает инициативу сокращения рабочей недели, но только при сохранении размера оплаты труда.
Обновлено в 10:34
Авто
Россия с 1 сентября снизит ввозные пошлины на иномарки
Обновлено в 08:01
Общество
В Росрыболовстве объяснили новые правила рыбалки
Начальник управления контроля, надзора и рыбохраны Росрыболовства Виталий Молоков разъяснил новые правила рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым
Посольство США на Украине высказалось по поводу визита президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 10:55
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00