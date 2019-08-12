Футбол
Сестра Неймара назвала фанатов «ПСЖ» ублюдкамиBookmaker-ratings.ru 09:25
Рафаэла Сантос, младшая сестра форварда «ПСЖ» Неймара, грубо обругала болельщиков парижского клуба, которые во время матча первого тура Лиги 1 с «Нимом» (3:0), вывесили баннеры, направленные против бразильца.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:31, Вашингтон
Футбол
Чемпионат России. «Ростов» принимает «Крылья Советов»
Чемпионат России 5-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Обновлено 10 августа в 02:10
Происшествия
В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне
Обновлено 10 августа в 09:45
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Политика
Эксперт оценил заявление о «запасе экономической прочности» Украины
Учёный секретарь Института проблем социализма, политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с ФАН оценил заявление директора департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергея Саливона о том, что страна существует главным образом за счёт внешней финансовой поддержки и её отсутствие может привести к разрушению экономики.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП на полигоне под Архангельском
Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) погибли в Архангельской области при испытаниях "нового специзделия", заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев на прощании с погибшими.
Обновлено в 08:01
Происшествия
В Москве умерла известная DJ и девушка с обложки Playboy
В Москве в 29-летнем возрасте умерла диджей Жанна Рассказова, известная как DJ Jane Rass.
Обновлено в 08:39
Культура
«Союзмультфильм» и ЦБ согласовали монеты с «Бременскими музыкантами»
Банк России согласовал изображения на монетах, посвященных "Бременским музыкантам", с "Союзмультфильмом", ответили в ЦБ на запрос РИА Новости.
Обновлено в 07:56
Политика
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
Обновлено в 06:23
Общество
В Государственной думе собираются регламентировать работу аптек
Депутат Думы Елена Панина считает, что введение фиксированной наценки на лекарства позволит аптекам получать прибыль независимо от цены препаратов.
Обновлено в 08:57
Гаджеты
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A10s представлен официально
Компания Samsung официального представила бюджетный смартфон Galaxy A10s, слухи о котором ходили уже давно.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Названы владельцы похищенных спецназом ФСБ 130 миллионов рублей
Более 130 миллионов рублей, похищенные сотрудниками спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России в ходе налета на банк «Металлург», принадлежали ассирийским бизнесменам, которые занимались обменом валют на рынке «Москва» в Люблино.
Обновлено в 07:34
Гаджеты
«Белые хакеры» устроили соревнования по взлому автомобилей
На конференции о безопасности хакеры попробовали свои силы во взломе блоков управления автомобилями в попытке захватить управление функциями бортового компьютера.
Обновлено в 08:32
Политика
В Турции рассказали о поставках второй батареи С-400
Обновлено в 04:25
Музыка
Во время выступления Веры Брежневой в Баку произошел сбой пиротехники
Рядом с певицей поднялся столб холодного густого дыма. Во время выступления Веры Брежневой на фестивале "Жара" в Баку произошло ЧП.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
Шойгу показали робототехнические комплексы на базе танков Т-72
Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов показал министру обороны России Сергею Шойгу новые разработки высокозащищённых робототехнических комплексов тяжёлого класса на базе танка Т-72Б3.
Обновлено в 08:15
Авто
Россия с 1 сентября снизит ввозные пошлины на иномарки
Обновлено в 08:01
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Общество
Новую «Миссис Россия» затравили за внешность
Внешность победительницы и финалисток критиковали и в Twitter.
Обновлено в 08:02
Футбол
Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил травму в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу против «Сочи», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
Российские ПВО отразили новую атаку дронов на авиабазу Хмеймим
Комплексы ПВО на российской авиабазе Хмеймим в Сирии сбили шесть ударных беспилотников боевиков, приближавшихся к аэродрому с северо-запада, сообщает Минобороны России.
Обновлено вчера в 15:28
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Транспорт
Систему освещения железной дороги протестировали на Крымском мосту
Строители протестировали систему освещения железнодорожной части на Крымском мосту, сообщили в понедельник журналистам в информационном центре "Крымский мост".
Обновлено в 04:17
Кино
Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста
Состояние здоровья госпитализированного народного артиста РСФСР Валентина Гафта остается прежним, выписываться он в ближайшее время не планирует.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко), проводивший обряд крещения годовалого ребенка в Мариенбургском покровском храме города Гатчина (Ленинградская область), в интервью «Пятому каналу» прокомментировал свои действия.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
Мужчина и ребенок исчезли во время наводнения в Швейцарии
Мужчина с девочкой исчезли на западе Швейцарии. Их автомобиль унес паводок, сообщили в радиотелекомпании RTS.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
В США составили рейтинг самых мощных военных самолетов России
Американское издание National Interest опубликовало собственный топ-пять наиболее опасных и мощных российских военных самолетов.
Обновлено в 07:45
Политика
Роскомнадзор требует от Google прекратить рекламировать митинги
Штрафы для Google: В июле Роскомнадзор выписал компании Google штраф на 700 тысяч рублей за отказ фильтровать поисковую выдачу в соответствии с реестром запрещенной в России информации.
Обновлено вчера в 10:15