Рафаэла Сантос, младшая сестра форварда «ПСЖ» Неймара, грубо обругала болельщиков парижского клуба, которые во время матча первого тура Лиги 1 с «Нимом» (3:0), вывесили баннеры, направленные против бразильца.

Политика Эксперт оценил заявление о «запасе экономической прочности» Украины Учёный секретарь Института проблем социализма, политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с ФАН оценил заявление директора департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергея Саливона о том, что страна существует главным образом за счёт внешней финансовой поддержки и её отсутствие может привести к разрушению экономики.

Армия и оружие Глава «Росатома» прокомментировал ЧП на полигоне под Архангельском Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) погибли в Архангельской области при испытаниях "нового специзделия", заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев на прощании с погибшими.

Происшествия В Москве умерла известная DJ и девушка с обложки Playboy В Москве в 29-летнем возрасте умерла диджей Жанна Рассказова, известная как DJ Jane Rass.

Культура «Союзмультфильм» и ЦБ согласовали монеты с «Бременскими музыкантами» Банк России согласовал изображения на монетах, посвященных "Бременским музыкантам", с "Союзмультфильмом", ответили в ЦБ на запрос РИА Новости.

Политика В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.

Общество В Государственной думе собираются регламентировать работу аптек Депутат Думы Елена Панина считает, что введение фиксированной наценки на лекарства позволит аптекам получать прибыль независимо от цены препаратов.

Гаджеты Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A10s представлен официально Компания Samsung официального представила бюджетный смартфон Galaxy A10s, слухи о котором ходили уже давно.

Происшествия Названы владельцы похищенных спецназом ФСБ 130 миллионов рублей Более 130 миллионов рублей, похищенные сотрудниками спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России в ходе налета на банк «Металлург», принадлежали ассирийским бизнесменам, которые занимались обменом валют на рынке «Москва» в Люблино.

Гаджеты «Белые хакеры» устроили соревнования по взлому автомобилей На конференции о безопасности хакеры попробовали свои силы во взломе блоков управления автомобилями в попытке захватить управление функциями бортового компьютера.

Музыка Во время выступления Веры Брежневой в Баку произошел сбой пиротехники Рядом с певицей поднялся столб холодного густого дыма. Во время выступления Веры Брежневой на фестивале "Жара" в Баку произошло ЧП.

Армия и оружие Шойгу показали робототехнические комплексы на базе танков Т-72 Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов показал министру обороны России Сергею Шойгу новые разработки высокозащищённых робототехнических комплексов тяжёлого класса на базе танка Т-72Б3.

Экономика Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".

Футбол Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи» Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил травму в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу против «Сочи», сообщает «Чемпионат».

Армия и оружие Российские ПВО отразили новую атаку дронов на авиабазу Хмеймим Комплексы ПВО на российской авиабазе Хмеймим в Сирии сбили шесть ударных беспилотников боевиков, приближавшихся к аэродрому с северо-запада, сообщает Минобороны России.

Общество В России изменились правила использования электронной подписи В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.

Транспорт Систему освещения железной дороги протестировали на Крымском мосту Строители протестировали систему освещения железнодорожной части на Крымском мосту, сообщили в понедельник журналистам в информационном центре "Крымский мост".

Кино Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста Состояние здоровья госпитализированного народного артиста РСФСР Валентина Гафта остается прежним, выписываться он в ближайшее время не планирует.

Происшествия Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка Игумен Фотий (Нечепоренко), проводивший обряд крещения годовалого ребенка в Мариенбургском покровском храме города Гатчина (Ленинградская область), в интервью «Пятому каналу» прокомментировал свои действия.

Происшествия Мужчина и ребенок исчезли во время наводнения в Швейцарии Мужчина с девочкой исчезли на западе Швейцарии. Их автомобиль унес паводок, сообщили в радиотелекомпании RTS.

Армия и оружие В США составили рейтинг самых мощных военных самолетов России Американское издание National Interest опубликовало собственный топ-пять наиболее опасных и мощных российских военных самолетов.