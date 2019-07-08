Футбол
Сестра Наингголана подтвердила, что Раджа намерен покинуть «Интер»Soccer.ru 04:08
Сестра полузащитника "Интера" Раджи Наингголана заявила, что ее брат не очень счастлив в миланском клубе. Раджа не очень доволен тем, что сказал Маротта (футболист не входит в планы миланского клуба - прим.).
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