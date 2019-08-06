Происшествия

Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме братаРБК 13:52

В Твери сотрудники полиции днем 6 августа оцепили дом по адресу: улица Освобождения, 172. Именно в этом здании в 2002 году был убит певец Михаил Круг, сообщила РБК сестра певца Ольга Медведева.
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с чего всё началось

Подробности спецоперации в Твери: в дом Михаила Круга привезли подозреваемого в убийстве шансонье

Следственный эксперимент продолжался около часа. Напомним, днем во вторник, 6 августа, в Твери силовики оцепили участок улицы Освобождения у дома № 174.Именно в этом доме жил Михаил Круг. Именно в этом доме и был убит шансонье.
Tverigrad.ru11:51

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В Твери в доме Михаила Круга проходил следственный эксперимент

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Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата

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В дом Михаила Круга в Твери привезли подозреваемого в его убийстве

РЕН ТВ12:36

В Твери провели следственный эксперимент с подозреваемым в убийстве Михаила Круга

Афанасий-бизнес12:07

Подробности спецоперации в Твери: в дом Михаила Круга привезли подозреваемого в убийстве шансонье

Tverigrad.ru11:51
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