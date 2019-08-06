Следственный эксперимент продолжался около часа. Напомним, днем во вторник, 6 августа, в Твери силовики оцепили участок улицы Освобождения у дома № 174.Именно в этом доме жил Михаил Круг. Именно в этом доме и был убит шансонье.

с чего всё началось

В Твери сотрудники полиции днем 6 августа оцепили дом по адресу: улица Освобождения, 172. Именно в этом здании в 2002 году был убит певец Михаил Круг, сообщила РБК сестра певца Ольга Медведева.

Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата

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